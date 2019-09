Francesca De Andrè Si schiera con Giorgio Tambellini e scarica la sorella Fabrizia

Pomeriggio 5 - Fabrizia De Andrè e le accuse della sorella Francesca : "Le ho mandato dei messaggi ma lei..." : Dopo le accuse di Francesca De Andrè alla sorella durante l'ultima puntata di Domenica Live, Fabrizia De Andrè è andata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per dare la sua versione. Accusata di aver avuto un ruolo chiave nella rottura della storia con Giorgio Tambellini, con il quale è poi tornata insi

“Francesca sta male”. Fabrizia De André - gelo a Pomeriggio 5. La verità dopo le accuse della sorella : Fabrizia De André è intervenuta oggi, venerdì 27 settembre 2019, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, per rispondere alle accuse di sua sorella Francesca, intervistata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, durante la puntata di Domenica Live andata in onda domenica scorsa. Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. L’annuncio ufficiale era arrivato dai diretti interessati e avevano spiegato cosa era successo. ”C’è stato ...

Fabrizia De André : "Le accuse di mia sorella Francesca? Non me le aspettavo. Nessun complotto - ho altre priorità nella vita..." : Fabrizia De André è intervenuta oggi, venerdì 27 settembre 2019, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, per rispondere alle accuse di sua sorella Francesca, intervistata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, durante la puntata di Domenica Live andata in onda domenica scorsa.In breve, Francesca De André aveva accusato la sorella Fabrizia di aver architettato un complotto ai danni di Giorgio affinché Francesca lo lasciasse. Il riferimento, ...

Gennaro Lillio : "Con Francesca De André è finita perché siamo incompatibili" : Gennaro Lillio risponde alle domande dei fan con un video pubblicato da IlGiornale.it, ad alcuni giorni dalle dichiarazioni di Francesca De André sulla rottura della loro brevissima storia d'amore, nata dentro la casa del Grande Fratello 16. Il reality di Canale 5 ha concesso di ottenere grande popolarità al personal trainer e modello, da sempre particolarmente attratto dal mondo dello spettacolo: Ho studiato all’università e in diverse ...

Francesca De Andrè furiosa a Domenica Live : “Gennaro Lillio mi ha scaraventata dall’altra parte della camera” : Francesca De Andrè è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove si è presentata accompagnata da Giorgio Tambellini, il suo ex con cui è tornata insieme dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, nata tra le mura della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la De Andrè ha sfogato la sua rabbia senza risparmiare attacchi a quest’ultimo: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di ...

Biagio D'Anelli replica a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini : "Ma quale complotto" (VIDEO) : Visualizza questo post su Instagram Io e @fabriziadeandre abbiamo complottato il tradimento di @GiorgioTambellini nei riguardi di @Francescadeandre Dopo questa cosa Credo anche che Dumbo voli.... #fabriziadeAndrè #GiorgioTambellini #Francescadeandre #gennarolillio #barbaradurso #domenicalive #pomeriggio5 #reality#tradimentovero#cazzate#gossip#livenoneladurso #grandefratello#gf#grandefratello15 Un post condiviso da Biagio ...

Francesca De André contro Gennaro Lillio : parla di ‘sostanze’ e di aggressioni : “Cosa mi ha fatto” : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Il tradimento di lui è stato perdonato dalla nipote del cantautore. “Ho ritrovato la mia serenità”, dichiara a Barbara d’Urso, nello studio di “Domenica Live”, dove è stata ospitata insieme al fidanzato domenica 22 settembre. L’iniziale rottura e l’intermezzo amoroso con Gennaro Lillio, anche lui concorrente della casa più spiata d’Italia, sarebbe stato il risultato di un piano ...

Francesca De André accusa la sorella Fabrizia : Il tradimento di Giorgio architettato da lei e D'Anelli : La partecipazione di Francesca De André a Domenica Live è stata una serie di colpi di scena ed importanti rivelazioni: secondo quanto scoperto dopo l’uscita dal Grande Fratello, il tradimento di Giorgio Tambellini sarebbe stato organizzato proprio dalla sorella Fabrizia con la complicità di Biagio D’Anelli.\\Com’è noto a chi ha seguito le vicende della Casa di Canale 5, fu proprio la sorella della De André a starle vicino quando Francesca venne ...