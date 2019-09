FOTO Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | l’Italia ha la sua mascotte | l’elefante Tessa

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Un’elefante di nome(l’apostrofo non è un errore, stiamo parlando di una “femminuccia”). Questo simpatico pupazzo è ladell’Italia femminile che si sta preparando per idiche andranno in scena dal 4 al 13 ottobre. La nostra Nazionale è partita ieri alla volta di Stoccarda, le ragazze del DT Enrico Casella hanno viaggiato sul pullman che da Brescia le ha portate in Germania e come da tradizione hanno posato prima della partenza. Il sestetto, vestito in maniera informale, aveva in mano proprio questo peluche che dovrà portare fortuna durante la rassegna iridata: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio e Martina Maggio (riserva) vanno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito ladellae della Nazionale ...

