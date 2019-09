Formula 1 – Sensazioni contrastanti per Vettel e Hamilton | le parole dei due rivali

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019)pronto a balzare subito avanti alla partenza, Lewispreoccupato: ledei duedurante la parata del Gp di Sochi E’ tutto pronto a Sochi per la partenza del Gp di Russia: Charles Leclerc ha conquistato ieri la prima casella della griglia, lasciandosi alle spalle Lewise Sebastian. La prima curva sarà decisiva, dopo la partenza, ed in casa Ferrari l’obiettivo al primo giro è quello di piazzare entrambe le monoposto davanti. “Ne abbiamo parlato. Vorremmo essere entrambi davanti alla prima staccata“, ha dichiarato sebastiandurante la parata dei piloti di Sochi. Lewisnon ha nascosto un pizzico di preoccupazione: “dipenderà molto dallo scatto iniziale. Dobbiamo vedere se riuscirò a prendere la scia. Ma la scia dovrebbe andare a Seb che partirà dietro a Leclerc. Ma loro sono molto veloci come ...

zazoomblog : Formula 1 Leclerc preoccupato dopo le prime libere di Singapore: “cattive sensazioni va peggio di Budapest” -… -