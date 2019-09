Formazioni ufficiali Cagliari-Verona | giocano Cigarini e Verre

?Lecce-Roma 0-0 diretta : Formazioni ufficiali : gioca Diawara - Zaniolo in panchina : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

?Lecce-Roma - diretta dalle 15 : Formazioni ufficiali : gioca Diawara - Zaniolo in panchina : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

Lazio-Genoa - diretta dalle 15 : Formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna : c’è Okaka : Formazioni ufficiali Udinese-Bologna – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, dopo il lunch match continua il programma con le gare delle 15, si gioca una partita fondamentale per la salvezza, quella tra Udinese e Bologna. Momento negativo per gli uomini di Tudor reduci dallo scialbo pareggio contro il Verona, pesantissima l’assenza delle ultime giornata di De Paul. Il Bologna ...

Formazioni ufficiali Lecce-Roma : Dzeko non riposa : Formazioni ufficiali Lecce-Roma – Non si ferma a 6^ giornata valida per il campionato di Serie A, si giocano le gare delle 15, match che preannunciano grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni. La Roma in campo della trasferta contro il Lecce, la squadra di Fonseca è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, stagione fino al momento positiva per ...

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa : torna Immobile : Formazioni ufficiali Lazio-Genoa – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel match delle 15 in campo Lazio e Genoa, la squadra di Simone Inaghi è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prestazione di San Siro è stata comunque positiva. Momento non entusiasmante per gli uomini di ...

Napoli-Brescia diretta live - le Formazioni ufficiali : Llorente con Mertens : Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ...

Le Formazioni ufficiali di Napoli-Brescia : Napoli-Brescia, le formazioni ufficiali Napoli Brescia formazioni ufficiali| Ecco le scelte di formazione fatte da Ancelotti e Corini, senza troppi indugi andiamo subito ad analizzarle. Le formazioni ufficiali di Napoli-Brescia IN AGGIORNAMENTO… L'articolo Le formazioni ufficiali di Napoli-Brescia proviene da ForzAzzurri.net.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : c’è Defrel - il Gasp conferma i tre davanti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Due squadre in ottima forma, due allenatori propositivi. Il posticipo del sabato della 6^ giornata di Serie A propone il match del Mapei Stadium tra emiliani e bergamaschi, fischio d’inizio ore 20.45. Gli uomini di De Zerbi, finora perfetti in casa, provengono dalla sconfitta beffa di Parma, arrivata in pieno recupero e su autogol. Quelli di Gasperini, dopo la pesante debacle in ...

Sampdoria-Inter - diretta : Formazioni ufficiali. Lautaro-Sanchez in avanti (ore 18 - Sky) : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

Sampdoria-Inter live - le Formazioni ufficiali : Sanchez con Lautaro : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...