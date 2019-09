Forgione | “Agli amici bresciani che intonavano quelle frasi rispondo così…”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 29 settembre 2019) Angelosul suo account Twitter ha replicato con un post le discriminazioni da parte dei tifosi. Queste le sue parole: "Agliche al San Paolo gridavano in coro ai napoletani «che lingua parlate?» dico che trattasi di napoletano, secondo idioma italico più conosciuto in Italia e nel mondo."

