Foggia | trovati in campagna otto chili di kobret

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di una sostanza stupefacente considerata l'eroina per tutte le tasche. Il ritrovamento, da parte dei carabinieri, nele campagne di San Severo È stata ritrovata domenica scorsa, ma se ne viene a conoscenza solo ora. Nelle campagne di San Severo, un Comune in provincia di, i carabinieri, durante un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati a danno degli agricoltori e di chi comunque vive del lavoro della terra, nell'ispezionare un casolare abbandonato in un'area demaniale hanno notato un pezzo di plastica emergere leggermente dal terreno, probabilmente messo allo scoperto da qualche animale che vi aveva scavato nella speranza di trovare del cibo. Insospettiti dalla stranezza del fatto, i militari dell'Arma hanno scavato facendo emergere un bidone. Dal contenitore i carabinieri della sezione di ...

