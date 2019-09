Firenze | fratelli trovati morti da genitore in hotel

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 29 settembre 2019) Accertamenti della polizia sono in corso in undidove dentro una camera sono statiduebelgi, di 20 e 26 anni. Secondo prime informazioni stavano soggiornando nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un'altra stanza dello stesso albergo, situato in zona stazione.

Agenzia_Ansa : Fratelli trovati morti da genitore in hotel a #Firenze #ANSA - HuffPostItalia : Fratelli belgi trovati morti dal padre in un albergo di Firenze - ilmessaggeroit : Firenze, fratelli belgi trovati morti dal padre in hotel -