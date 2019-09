F1 | Pagelle GP Russia 2019 | Hamilton c’è sempre | Leclerc sfortunato | Vettel ci prova ma

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Il Mondialedi F1 non finisce di regalare sorprese. Quando tutto sembrava portare verso una seconda doppietta Ferrari nel Gran Premio didi F1, gli eventi fanno crollare questo scenario, e l’uno-due porta la firma della Mercedes che se lo vede recapitato come un gentile regalo. Andiamo a consegnare ledella gara di Sochi, con pochi piloti che meritano volti particolarmente alti. LEDEL GP DILewis(Mercedes) 8: comela Dea Bendata non è nemica del campione del mondo che oggi chiude ogni possibile discorso a livello di titolo. Nella prima parte di gara corre in difesa e fa quello che può con le Ferrari che non erano raggiungibili, quindi dopo la VSC si schiude una occasione enorme e la sfrutta subito. Sale in prima posizione e non la molla più mostrando un passo notevole, con le spalle ben coperte dal compagno di team. Ad ...

