F1 | GP Russia 2019 | Sebastian Vettel supera Charles Leclerc in partenza strategia

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Il nostro obiettivo è la doppietta. Abbiamo parlato per la partenza” : A pochi minuti dal via del GP di Russia (ore 13.10), sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, cresce la tensione. Le Ferrari partiranno dalla prima e terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel e, a differenza delle Mercedes, inizieranno la loro corsa con gomme soft, mentre la scuderia di Brackley ha puntato su una scelta diversa, ovvero le mescole medie, per essere più veloci dopo diversi giri. Convinto delle ...

F1 - GP Russia 2019 : Alexander Albon partirà dalla pit-lane dopo l’incidente nelle qualifiche : Non è stato di certo un weekend da incorniciare per Alexander Albon quello di Sochi (Russia), sede del 16° round del Mondiale 2019 di F1. Il pilota britannico della Red Bull, finito contro le barriere nel corso delle qualifiche, ha finito anzitempo il proprio time-attack, già gravato di una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il motore endotermico della Power Unit Honda. La novità di giornata è che, per via ...

12.39 La partenza sarà come sempre fondamentale specialmente per la Ferrari, chiamata a sfruttare al meglio il lungo rettilineo principale per uscire da curva 2 in prima e seconda posizione anche grazie all'extra-grip offerto dalle gomme morbide, mentre Hamilton e Bottas montano gomme medie e potrebbero dunque fare fatica nello spunto iniziale. 12.35 Lewis Hamilton è ormai vicinissimo al ...

Tutto pronto a Sochi per il 16° round del campionato del mondo di F1 2019, il GP di Russia che prenderà il via alle 13.10 ora italiana. In prima fila Charles Leclerc e Lewis Hamilto, seguiti dai rispettivi compagni di squadra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Terza fila per Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Penalità […]

12.27 La Ferrari è reduce da tre vittorie di seguito raccolte con Leclerc a Spa e Monza e con Vettel a Singapore, perciò l'obiettivo odierno è sicuramente quello di battere ancora una volta la Mercedes replicando se possibile la doppietta di Marina Bay. 12.23 Charles Leclerc ha conquistato ieri la quarta pole di fila, la sesta in stagione, a testimonianza di un periodo di forma davvero ...

F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc e il segreto della guida sovrasterzante : Manca poco meno di un’ora al via del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi la Ferrari vuol allungare la striscia vincente e portarla a quattro consecutive. Charles Leclerc, a quota sei pole stagionali, vuol confermarsi pilota veloce e costante anche nel corso della gara russa, dovendosi guardare però da campioni affermati come Lewis Hamilton (Mercedes) e il compagno di squadra Sebastian Vettel. A ...

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio di Russia 2019, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La Ferrari punta alla quarta vittoria di fila per dare continuità agli eccellenti riscontri raccolti a Spa, Monza e Singapore con uno Charles Leclerc in forma stellare che ieri ha conquistato la sesta ...

F1 su TV8 - come vedere gratis e in chiaro in tv il GP di Russia 2019. Orario e palinsesto : La quarta pole position consecutiva della Ferrari di Charles Leclerc aumenta le speranze di veder continuare il dominio Rosso iniziato in modo del tutto imprevedibile con le vacanze estive. Oggi è il momento però di fare sul serio nel GP di Russua 2019 di F1, a Sochi si correrà una corsa ricca di possibili colpi di scena sia in partenza che in termini di strategie. La Mercedes partirà con gomma media e rischia di diventare molto pericolosa sul ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : il meglio delle qualifiche : Sono state delle qualifiche particolarmente piene di emozioni, quelle del GP di Russia. A Sochi, però, la sostanza non è cambiata, ed è rimasta quella che da un mese abbondante sta vedendo Charles Leclerc dominare i sabati che precedono la gara. Una pole position, quella del monegasco, che lo accomuna a una leggenda come Michael Schumacher, unico in grado di fare quaterna con la Ferrari nella storia della casa di Maranello. Secondo posto per ...

Dal 27 al 29 settembre il Sochi Autodrom ospita il 16° round del Mondiale 2019 di F1. ?Nel 2010 fu siglato il contratto per ospitare il GP di Russia a Sochi e 4 anni dopo il circuito fu completato. ?Realizzato all'interno del Parco Olimpico usato per i Giochi Olimpici Invernali del 2014, si contraddistingue per […]

F1 - GP Russia 2019 : le previsioni meteo per la gara. Si correrà quasi certamente sull’asciutto : Il GP di Russia si avvicina, e con esso anche l’apprensione per delle previsioni del tempo, che in questi giorni hanno fatto preoccupare (inutilmente) parecchi team. Chi sperava in una gara da disputarsi sotto la pioggia rimarrà probabilmente deluso: di probabilità che cada acqua sul circuito di Sochi ce ne sono poche, meno di una su cinque, e per di più non ci sarebbe una furia copiosa di Giove Pluvio. La perturbazione temporalesca che ...

Il programma del GP Russia (29 settembre) – La griglia di partenza del GP Russia – La cronaca delle qualifiche del GP Russia – La presentazione del GP Russia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, siamo pronti a goderci un grande spettacolo in una corsa aperta a ogni risultato. La Ferrari ...

F1 - GP Russia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 29 settembre si corre il GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. La Ferrari vuole sognare e a va a caccia della quarta vittoria consecutiva, Charles Leclerc scatterà dalla pole position e punta al successo su una pista caratterizzata da due lunghi rettilinei ma anche da un’insidiosa parte guidata. Il monegasco se la dovrà vedere con Lewis Hamilton, il britannico della Mercedes partirà ...

DIRETTA F1 - LIVE GP Russia 2019 : orario gara - tv - streaming - diretta e differita : Siamo arrivati al grande giorno del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, 16esimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Sochi ci attendiamo grande battaglia per salire sul gradino più alto del podio con Ferrari e Mercedes pronte alla battaglia, senza dimenticare il tentativo di risalita di Max Verstappen che, dopo le cinque posizioni di penalità, proverà a sfruttare la sua scintillante Red Bull messa in mostra in questi giorni sulle ...