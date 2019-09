F1 | GP Russia 2019 | il ritiro di Vettel e la virtual safety-car Ecco come la Ferrari ha

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Sembrava un GP dominato quello di(16° round del Mondialedi F1) da parte della: uno-due con Sebastiane Charles Leclerc e strategia del pit-stop che stava premiando quest’ultimo, dopo che il monegasco aveva agevolato il sorpasso del compagno di squadra al via grazie all’effetto scia, per difendersi dal Lewis Hamilton. Una strategia un po’ particolare che, comunque, stava dando i suoi frutti, anche per via di un rendimento delle gomme, da parte del quattro volte iridato in particolare, di notevole fattura. Purtroppo però, dopo il valzer delle soste a metà gara dei due alfieri di Maranello, il problema alla parte ibrida della SF90 di Seb ha causato ildelsta e soprattutto ha portato la Direzione Gara a stabilire il regime diCar. Per un gioco del destino, quindi, Hamilton, terzo e distanziato fino a quel momento, ...

