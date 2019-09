F1 | GP Russia 2019 | Ferrari | la macchina ora è alla pari della Mercedes ovunque! Ultime

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Domenica di lacrime amare in casa, si poteva conquistare una spettacolare doppietta nel GP die invece si è tornati a casa soltanto con un terzo posto: un risultato decisamente deludente considerando come si era messa la situazione. Sebastian Vettel primo e Charles Leclerc secondo a metà gara, le Rosse nettamente superiori alle, il Cavallino Rampante era dominante a Sochi e tutta lasciava presagire a un micidiale uno-due a sette giorni di distanza dmagia di Singapore. Poi il crollo, il muretto che vuole ristabilire delle gerarchie definite riportando avanti il monegasco, il rientro ai box del tedesco che al ritorno in pista è costretto al ritiro per dei problemi al motore, la virtual safety car che favorisce Lewis Hamilton e il britannico in maniera lesta si porta in testagara davanti a Valtter Bottas. Il risultato è una doppietta inattesa e fortunata ...

