F1 | GP Russia 2019 | analisi della gara Oltre al danno | la beffa | il ritiro di Vettel ha

Toto Wolff F1 - GP Russia 2019 : “Doppietta inattesa - la fortuna è stata con noi. Binotto ha problemi con Vettel e Leclerc” : La Mercedes festeggia un’inattesa doppietta nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi pomeriggio a Sochi. Lewis Hamilton ha vinto approfittando della rottura del motore di Sebastian Vettel e della conseguente virtual safety car che gli ha permesso di superare Charles Leclerc, seconda piazza per Valtteri Bottas e festa grande per le Frecce d’Argento. Il team principal Toto Wolff è stato molto chiaro ai microfoni ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc decide di cambiare gomme durante la Safety Car : Uno dei momenti decisivi del Gran Premio di Russia 2019 è stato sicuramente l’ingresso in pista della Safety Car dopo l’incidente della Williams di George Russell. Charles Leclerc, scivolato in seconda piazza dopo il valzer dei pit-stop alle spalle di Hamilton, ha deciso di comune accordo con la squadra di fermarsi ai box per montare gomme morbide nonostante la consapevolezza di perdere la posizione in pista rispetto alla seconda ...

F1 - GP Russia 2019 : harakiri Ferrari - doppietta sfumata e regalo alla Mercedes. Ennesima occasione persa : Il GP della delusione e dell’amarezza per la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel, dalla prima e terza casella della griglia di partenza a Sochi (Russia), sono stati autori di una partenza perfetta nel 16° round del Mondiale 2019 di F1 e, come da accordi presi, il tedesco avrebbe dovuto ridare la posizione al compagno di team che, in quanto tale, aveva agevolato il teutonico in questa manovra al via, ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Riportate i motori V12” : “Riportate i motori V12“, questo il messaggio via radio del tedesco Sebastian Vettel nel momento del proprio ritiro dal GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Un problema alla parte ibrida della monoposto che ha costretto il quattro volte iridato a fermarsi e causando la Virtual Safety Car che ha sorriso alle Mercedes, trionfanti con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO: VIDEO Sebastian Vettel F1, GP ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Non siamo stati perfetti - la vittoria l’abbiamo regalata. Sulle strategie…” : Ancora una volta Mattia Binotto avrà una domenica pomeriggio più lunga del previsto. Il team principal della Ferrari, infatti, dovrà prendere i suoi due piloti e intraprende una discussione nella quale dovrà spiegare i perchè ed i percome di una strategia che ha lasciato molti punti interrogativi e che poteva rischiare di incrinare i rapporti tra i due piloti di Maranello, dopo il precedente di Singapore. A monte, tuttavia, l’amaro in ...

F1 - GP Russia 2019. Sebastian Vettel infuriato con Leclerc e Ferrari : “Avevamo un accordo - mi sembrava chiaro” : Domenica funesta per Sebastian Vettel, il tedesco era balzato al comando del GP di Russia grazie a una partenza spettacolare con cui ha superato Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box ed al rientro la sua Rossa ha accusato dei problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte Campione del Mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Dobbiamo migliorare sul passo gara. La strategia? Dovrò parlare con il team” : Non era sicuramente questo il risultato che più desiderava il monegasco Charles Leclerc al termine del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, sul tracciato di Sochi. Il 21enne del Principato, in pole position, è giunto terzo al termine di una gara nella quale la strategia Ferrari era quella di favorire la doppietta tutta “Rossa”, con un Sebastian Vettel agevolato dall’effetto scia al via ma poi, almeno per ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

F1 - Pagelle GP Russia 2019 : Hamilton c’è sempre - Leclerc sfortunato - Vettel ci prova ma finisce ko - Verstappen anonimo : Il Mondiale 2019 di F1 non finisce di regalare sorprese. Quando tutto sembrava portare verso una seconda doppietta Ferrari nel Gran Premio di Russia 2019 di F1, gli eventi fanno crollare questo scenario, e l’uno-due porta la firma della Mercedes che se lo vede recapitato come un gentile regalo. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Sochi, con pochi piloti che meritano volti particolarmente alti. LE Pagelle DEL GP DI Russia ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2019 dopo il GP Russia : Mercedes in fuga - + 133 punti sulla Ferrari : La Mercedes ha rafforzato il primo posto nella Classifica del Mondiale costruttori F1 al termine del GP di Russia, le Frecce d’Argento hanno firmato una grande doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sul tracciato di Sochi. Ora i Campioni del Mondo in carica possono vantare addirittura 133 punti di vantaggio sulla Ferrari che oggi si è dovuta accontentare del terzo posto di Charles Leclerc e ha sostanzialmente messo una seria ...

F1 - Risultato GP Russia 2019 : la Ferrari rovina tutto e regala la doppietta alla Mercedes. 3° Leclerc - ritirato Vettel : Lewis Hamilton conquista l’ottantaduesima vittoria in carriera e la nona stagionale nel GP di Russia 2019 di F1, sfruttando al meglio una finestra di virtual safety car che gli ha permesso di sopravanzare la Ferrari di Charles Leclerc. Una corsa ricca di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte quella di Sochi, iniziata con una partenza perfetta di Sebastian Vettel che ha utilizzato la scia del compagno per arrivare in curva 1 davanti ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica finale. La Cina vince il trofeo davanti a USA e Russia : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, l’ultima giornata è stata ininfluente per le posizioni che contano che erano già state definite nella giornata di ieri. La Cina era già certa del trionfo conclusivo, le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il trofeo per la quinta volta nella storia e oggi hanno completato il loro cammino da imbattute surclassando la modesta Argentina. Secondo posto per gli USA che hanno ...

F1 - GP Russia 2019 : il ritiro di Vettel e la virtual safety-car. Ecco come la Ferrari ha perso una gara che stava dominando : Sembrava un GP dominato quello di Russia (16° round del Mondiale 2019 di F1) da parte della Ferrari: uno-due con Sebastian Vettel e Charles Leclerc e strategia del pit-stop che stava premiando quest’ultimo, dopo che il monegasco aveva agevolato il sorpasso del compagno di squadra al via grazie all’effetto scia, per difendersi dal Lewis Hamilton. Una strategia un po’ particolare che, comunque, stava dando i suoi frutti, anche ...