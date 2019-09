Eva Henger choc a Domenica Live | “Lucas ha menato Mercedesz”

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz picchiata da Lucas Peracchi" (video) : Eva Henger ha mosso una richiesta d'aiuto a Barbara D'Urso per riallacciare i rapporti con la figlia Mercedesz, che, a suo dire, non avrebbe trovato in Lucas Peracchi il principe azzurro che ogni donna sogna al proprio fianco.prosegui la letturaEva Henger: "Mia figlia Mercedesz picchiata da Lucas Peracchi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 settembre 2019 18:11.

Eva Henger contro il fidanzato della figlia : «Lucas Peracchi ha ‘lobotomizzato’ Mercedesz. È successa una cosa gravissima» : Eva Henger ha paura per sua figlia Mercedesz e continua a metterla in guardia dal fidanzato Lucas Peracchi. Dalle pagine di “Nuovo” non usa mezzi termini per parlare di lui: «Il loro è un rapporto malato. Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno». Nell’intervista la 46enne parla di un episodio in particolare. «Due mesi fa è successa una ...

Eva Henger racconta che Lucas Peracchi avrebbe picchiato la figlia : 'Mercedesz è succube' : Eva Henger torna a puntare il dito contro il fidanzato di sua figlia Lucas Peracchi. Già qualche tempo fa l'ex attrice a luci rosse aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo contro Lucas, dicendo che per colpa sua non sentiva più quotidianamente sua figlia Mercedesz, arrivando a dire che la ragazza era diventata succube del suo fidanzato. In queste ore, però, Eva si è lasciata andare a delle confessioni decisamente più pesanti e intervistata ...

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz lobotomizzata da Lucas Peracchi" : In un'intervista concessa al settimanale Nuovo, Eva Henger ha usato parole molto dure nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz, ossia Lucas Peracchi. L'ex attrice di film per adulti ha detto:Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Lui non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno. Due mesi fa è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. ...

Eva Henger contro Lucas : “Mia figlia ha subito un torto gravissimo” : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: le dichiarazioni di Eva Henger a Nuovo Non si placa l’ira di Eva Henger nei confronti di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Mercedesz Henger. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha prima puntato il dito contro il ragazzo su Instagram e poi si è […] L'articolo Eva Henger contro Lucas: “Mia figlia ha subito un torto gravissimo” proviene da Gossip e Tv.

Eva Henger contro Lucas Peracchi : "Minacce - insulti - violenze e dipendenza sessuale verso Mercedesz". : Non accenna a placarsi la polemica, a distanza, tra Eva Henger ed il fidanzato della figlia Mercedesz, Lucas Peracchi. Il direttore di 'Nuovo', Riccardo Signoretti, nelle ultime ore, sul proprio account Instagram, ha pubblicato l'anticipazione di uno dei tanti servizi del prossimo numero. L'ex moglie di Riccardo Schicchi, conferma di essere assai preoccupata per la primogenita che, a suo dire, subirebbe violenze di ogni tipo dal ...

Eva Henger accusa il fidanzato di sua figlia : "Violenze - minacce - dipendente sessuale" - dramma in famiglia : Solo qualche giorno fa la showgirl Eva Henger aveva pubblicato alcune storie Instagram nelle quali si dichiarava esasperata dall'atteggiamento maleducato e irrispettoso del fidanzato di sua figlia Mercedesz, Lucas Peracchi. Nei filmati la 46enne rivelava inoltre di aver perso ormai ogni tipo di cont

“Lucas Peracchi violento e cattivo”. Eva Henger choc sul fidanzato della figlia Mercedesz : L’accusa contro Lucas Peracchi è pesante. A puntare il dito è Eva Henger e come al solito non le manda a dire. L’ex protagonista di Uomini e Donne, fidanzato della figlia dell’ex attrice hard Mercedesz, è secondo la Henger un violento. Sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola da mercoledì 26 settembre, la soubrette ungherese ha definito l’ex tronista di Uomini e Donne un violento. Eva si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la rivista ...

Eva Henger nuove accuse : “Lucas Peracchi è violento con Mercedesz” : Lucas Peracchi violento con Mercedesz Henger: le accuse di Eva Henger Eva Henger è tornata a puntare il dito contro Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz. Sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola da mercoledì 26 settembre, la soubrette ungherese ha definito l’ex tronista di Uomini e Donne un violento. Eva si è lasciata andare […] L'articolo Eva Henger nuove accuse: “Lucas Peracchi è violento con Mercedesz” ...

Eva Henger contro la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi : Eva Henger contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi, in una serie di “Instagram Stories”, ha espresso tutta la propria rabbia ed un sincero dispiacere da mamma per il comportamento della primogenita che non ha censurato una battuta infelice del compagno: “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di ...

Eva Henger choc : “Ecco cosa mi ha fatto il fidanzato di mia figlia” : Eva contro tutti. La Henger durissima sui social contro il fidanzato della figlia, Mercedesz Henger, Lucas Peracchi. La showgirl ungherese esprime tutta la sua rabbia: per colpa del 33enne non sente la sua ragazza, che l’ha bloccata persino su Whatsapp e non le risponde al telefono. La 46enne svela tutto nelle sue IG Stories: viene insultata e minacciata da mesi. “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto ...

Eva Henger choc : “Lucas mi insulta - Mercedesz non la sento più” : Lucas Peracchi: Eva Henger preoccupata per sua figlia Mercedesz Eva Henger è preoccupata per sua figlia Mercedesz. L’opinionista di Barbara d’Urso ha comunicato ai suoi fan di essere molto preoccupata per sua figlia Mercedesz Henger. Il motivo di tale preoccupazione è il compagno della ragazza, Lucas Peracchi. Il ragazzo avrebbe insultato la mamma della sua compagna e pare averla incolpata di ogni litigio con Mercedesz. Eva è ...

Eva Henger furiosa contro Lucas Peracchi : Se parlassi non dovrebbe uscire più di casa : Eva Henger ha sbottato tramite Instagram contro il fidanzato di sua figlia Mercedesz, rivolgendo verso il regazzo accuse pensantissime e svelando che non sente sua figlia da ben due mesi. In queste ore si sta consumando l'ennesima lite social e stavolta la protagonista è Eva Henger, che nelle sue storie di Instagram si è scagliata violentemente contro sua figlia Mercedesz e contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. I due giovani influencer erano ...

Eva Henger contro la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi : Eva Henger contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi, in una serie di “Instagram Stories”, ha espresso tutta la propria rabbia ed un sincero dispiacere da mamma per il comportamento della primogenita che non ha censurato una battuta infelice del compagno: “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di ...