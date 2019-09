Elon Musk vuole la sua nuova astronave in orbita | e in fretta

Elon Musk vuole una sua assicurazione per i proprietari delle Tesla : Per far risparmiare i propri clienti, Tesla potrebbe diventare una delle prime case automobilistiche a fornire anche prodotti assicurativi. I primi passi si sono visti già due settimane fa, quando la casa automobilistica ha inaugurato una collaborazione con la compagnia assicuratrice Markel, per la quale farà da intermediario con i clienti in California. Ma a Tesla non basta: la società ha confermato al Financial Times che in futuro vorrebbe ...

Elon Musk ci avvicina a Marte : un successo il test del razzo sperimentale ‘Starhopper’ : Martedì 27 agosto SpaceX ha testato con successo un prototipo alla base della Starship, l'astronave che in futuro riporterà l'uomo sulla Luna e che giocherà un ruolo principale nella conquista di Marte. Il razzo 'Starhopper' ha compiuto un balzo di 150 metri per poi atterrare delicatamente al suolo.Continua a leggere

Il lancio di prova di Starhopper - il nuovo razzo di Elon Musk : Buone notizie, o perlomeno ottime premesse, per lo sviluppo di nuovi veicoli di esplorazione spaziale: si è conclusa con un successo quasi impeccabile la sperimentazione del prototipo di Starhopper, il razzo sviluppato dalla compagnia SpaceX di Elon Musk che farà da base per un futuro modello di astronave già battezzato Starship. (gif ricavata da video SpaceX/YouTube) La corretta esecuzione del lancio – avvenuto nel pomeriggio di ieri in Texas, ...

La Tesla spaziale di Elon Musk ha fatto il suo primo giro intorno al Sole : La Tesla spaziale rosso ciliegia di Elon Musk, con a bordo lo strampalato manichino Starman, avrebbe completato un’intera orbita intorno al Sole: dopo un anno e mezzo di viaggio nello spazio (iniziato nel febbraio 2018 con il lancio da Cape Canaveral a bordo del razzo Falcon Heavy di Space X), si troverebbe a quasi 300 milioni di chilometri dalla Terra, pronta a ‘sterzare’ verso Marte. A stimarlo e’ il sito ...

Perché Elon Musk vuole bombardare Marte con l’atomica : Niente di meglio di un annuncio a sorpresa per spezzare la noia di queste calde giornate estive. E quando si parla di colpi di scena spaziali, nessuno può reggere il confronto con Elon Musk, l’istrionico patron di Space X. La sua ultima provocazione agostana infatti è di quelle destinate a far discutere: bombardare Marte con l’atomica, nella speranza che aiuti a creare condizioni atmosferiche simili a quelle della Terra per facilitare la ...

Elon Musk : “Bombardiamo Marte con bombe atomiche”. Ecco il motivo che c’è dietro questa idea del miliardario visionario : Il visionario miliardario americano Elon Musk, ideatore di Tesla e SpaceX, ha lanciato su Twitter la sua nuova e provocatoria idea: bombardare Marte con le bombe atomiche. Il motivo? Rendere così il Pianeta Rosso abitabile per gli esseri umani. “Nuke Mars!”, si legge infatti nel suo ultimo tweet dove ha presentato anche delle magliette ad hoc con la scritta “bombardare Marte” che ha messo in vendita a soli 25 dollari ...

Elon Musk vuole lanciare bombe nucleari su Marte per renderlo abitabile : Secondo Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX, il gelido e arido pianeta Marte potrebbe essere "terraformato" e reso abitabile lanciando bombe nucleari contro le sue calotte polari. Facendole sciogliere, infatti, verrebbero rilasciate in aria grandi quantità di CO2 e vapore acqueo in grado di innescare l'effetto serra e riscaldare il Pianeta Rosso. Ma la pazza idea rilanciata da Musk su Twitter è fortemente osteggiata dalla comunità ...

Nuova provocazione Elon Musk : “Bombardiamo Marte” : Elon Musk, miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX, la lanciato una Nuova provocazione: bombardare Marte con una bomba nucleare per renderlo un pianeta abitabile per gli esseri umani. Su Twitter ha anche presentato delle t-shirt ad hoc, che è possibile acquistare per 25 dollari. Non è la prima volta che l’imprenditore lancia l’idea di bombardare il pianeta rosso: già nel 2017 aveva avanzato la proposta, che consentirebbe agli ...

L'ultima folle idea di Elon Musk. "Bombe nucleari su Marte" per renderlo abitabile : L’idea non è nuova, ma ora Elon Musk la rilancia su Twitter: “Nuke Mars” è il messaggio del fondatore di Tesla, che rilancia una proposta del 2015 di bombardare il pianeta rosso con testate nucleari, per renderlo abitabile, con tanto di t-shirt in arrivo per rilanciare la sua proposta. Lo scopo sarebbe quello di causare un rapido scioglimento delle calotte polari così da liberare anidride carbonica ...

"Vi racconto cosa vuol dire investire in una società di Elon Musk" : Chi ha investito nelle società di Elon Musk deve badare alle prospettive, ai fondamentali finanziari e a quelli delle proprie coronarie. “È un genio, anche se alcune sue uscite possono essere non adeguate”. Marco Valta sa cosa vuol dire perché ha puntato su Space X. Come ha fatto anche con Lime, AirBnB, la fintech Revolut, Snap prima che si quotasse. Da BravoAvia ad AirBnB Laureato in economia e commercio, un master a Berkeley, Valta è partito ...