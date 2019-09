Elezioni Austria | le proiezioni | trionfano i popolari di Kurz Crolla l' ultradestra

Elezioni Austria - Kurz sicuro vincitore dovrà scegliere : la via verso il Green New Deal o una Vienna anti-italiana che guarda a Visegrad : Da una parte la strada verso Bruxelles e l’apertura a un Green New Deal europeo. Dall’altra la via che porta a Visegrad, a una Vienna anti-italiana che difende l’austerity e rifiuta un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti. I cittadini Austriaci si presentano alle urne per l’elezione del Nationalrat, ma a scegliere quale sarà il futuro del Paese negli equilibri dell’Ue sarà soprattutto Sebastian Kurz, il ...