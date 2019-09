Elezioni Austria | Kurz sicuro vincitore dovrà scegliere | la via verso il Green New Deal o

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Da una parte la stradaBruxelles e l’apertura a unNeweuropeo. Dall’altra la via che porta a Visegrad, a una Vienna anti-italiana che difende l’austerity e rifiuta un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti. I cittadinici si presentano alle urne per l’elezione del Nationalrat, ma aquale sarà il futuro del Paese negli equilibri dell’Ue sarà soprattutto Sebastian, il designatodel voto che a 33 anni ha già governato il Paese per 525 giorni prima che l’Ibiza-Gate facesse crollare il suo esecutivo.tornerà cancelliere, ma sarà decisivo capire con chi vorrà allearsi: il suo partito popolare (Övp) tornerà con l’ultradestra degli scandali (Fpö), oppure deciderà di riesumare la Grosse Koalition con i socialdemocratici, o ancora tenterà la via di un accordo con Verdi e liberali (Neos)? Tutte tre ...

