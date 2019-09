Elezioni Austria | favorito Kurz ma resta l' incognita della governabilità | Alle urne dopo

Alto Adige - a una settimana dalle Elezioni i popolari e la destra austriaca rilanciano l’idea del doppio passaporto per i sudtirolesi : Il progetto di un doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi di lingua tedesca e latina torna di moda. Dopo averla lasciata nel cassetto per più di un anno, i popolari di Övp e l’ultradestra della Fpö hanno rilanciato la misura in un emendamento approvato dal parlamento austriaco. Tra una settimana Vienna torna al voto, dopo che il governo di Sebastian Kurz sorretto proprio dalla coalizione Övp-Fpö è caduto in seguito allo ...