Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica

L'azzurra Eleonora Giorgi bronzo nella 50 km marcia : Prima medaglia per l'Italia ai mondiali di atletica di Doha grazie a Eleonora Giorgi che ha conquistato il bronzo nella 50 km. di marcia. Con un tempo di quattro ore, 29 minuti e 13 secondi, la 30enne milanese si è piazzata alle spalle delle cinesi Liang Rui, oro in 4h23:26, e della connazionale Li Maocuo, argento in 4h26:40. Quarta l'ucraina Olena Sobchuk, 4h33:38 con oltre quattro minuti di ritardo sulla Giorgi. Non hanno completato ...

Atletica - Mondiali 2019. Eleonora Giorgi : “Medaglia bellissima : sono sudata - non riesco a piangere. Mi veniva da vomitare ma ce l’ho fatta” : Eleonora Giorgi ha regalato la prima medaglia all’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurra ha conquistato il bronzo nella 50 km di marcia e ha così sbloccato la situazione a Doha (Qatar). Gara indimenticabile per la brianzola che ha difeso con le unghie e con i denti il piazzamento sul podio nonostante dei problemi di stomaco che l’hanno debilitata nella seconda parte di gara, non impedendole comunque di mettersi ...

Atletica - Mondiali 2019 : Antonella Palmisano ci riprova nella marcia. Eleonora Giorgi vuole sbancare nella 50 km : Antonella Palmisano sarà una delle migliori carte da medaglia per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. La pugliese si presenterà in Medio Oriente con il concreto obiettivo di difendere il bronzo conquistato due anni fa a Londra o magari puntare a un obiettivo ancora più prestigioso, ma la missione non sarà delle più semplici per l’azzurra, che dovrà fare i ...

