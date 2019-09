“È nato e pesa 3 | 3 kg” L’annuncio del campione italiano Tony Cairoli è emozionante

I senatori della Lega occupano i banchi del governo per paralizzare i lavori : seduta sospesa : I lgehisti Calderoli e Romeo hanno chiesto l'immediata calendarizzazione di una mozione sul clima presentata nel giugno scorso. Davanti al rifiuto della vicepresidente di turno i senatori della Lega hanno occupato i banchi del governo per bloccare i lavori dell'Aula. La seduta è stata sospesa. Calderoli: "Siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti".Continua a leggere

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : inizia il Campionato - che ritorno per l’Aquila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio della Serie A 2019-2020. Alla Vitifrigo Arena si affrontano Carpegna Prosciutto basket Pesaro e Fortitudo Pompea Bologna. Si ...

Pesaro - agente pestato dal nigeriano : "L'ho perdonato a metà" : Federico Garau Parla l'agente Giuseppe Sepede, aggredito da un richiedente asilo nigeriano durante un'operazione di controllo del territorio: "Amiamo il nostro lavoro e portiamo volentieri a casa anche le cicatrici perché sappiamo che fanno parte del gioco" È provato Giuseppe Sepede, il poliziotto che mercoledì mattina è stato aggredito a Pesaro da un cittadino straniero durante un'operazione di controllo del territorio. Raggiunto ...

**Governo : al Senato maggioranza giallorossa ‘appesa’ ai piccoli** : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “I numeri al Senato ci sono”. Il primo a fugare ogni dubbio sulla consistenza di una maggioranza giallorossa a palazzo Madama è stato Matteo Renzi. In realtà, contando solo Pd e M5S la soglia dei 161 (quella per avere la fiducia al Senato) non viene raggiunta. I 5 Stelle hanno 107 Senatori. Anzi 106 probabilmente visto che Gianluigi Paragone ha annunciato che non voterà a favore dei ...

Il Pd occupa i banchi del Governo. Seduta sospesa in Senato : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente del Senato Elisabetta Casellati è costretta a sospendere l’Aula.La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di interrompere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5S, ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in ...

Senato - protesta del Pd : dem occupano banchi del governo mostrando Costituzione - seduta sospesa : protesta del Pd al Senato: i parlamentari dem hanno occupato i banchi del governo, tenendo in mano la Costituzione e chiedendo alla presidente Alberti Casellati di verificare se sia realmente possibile ri-assegnare un seggio rimasto vacante in Sicilia a un candidato del Movimento 5 Stelle in Umbria, operazione ritenuta "incostituzionale".Continua a leggere

Senato : Pd occupa banchi governo - seduta sospesa : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Bagarre al Senato e seduta sospesa dopo la decisione del Pd di occupare i banchi del governo. Oggetto della protesta dei Dem la decisione della Giunta delle Elezioni, all’esame dell’Aula, di assegnare un seggio mancante al M5S, ottenuto in Sicilia ma non attribuito per l’esaurimento dei candidati, al primo dei non eletti in un’altra circoscrizione. Una scelta contestata dal Partito ...