E la Lega taglia l' Iva sulle ossa dei santi

Ceta - la battaglia miope della Lega L'export corre.Anche per i formaggi : La Lega torna all’attacco sul Ceta, (Comprehensive economic and trade agreement), un trattato internazionale di ampio respiro tra Canada e Unione europea che prevede, accanto ad altre forme di cooperazione, un accordo commerciale di libero scambio. Il trattato, in vigore in forma provvisoria, il 21 settembre 2017 Segui su affaritaliani.it

La vespa cinese non è una "Vespa" : Piaggio perde la battaglia Legale : La "vespa" della società cinese Zhejiang non è un'imitazione: secondo una sentenza del Tribunale europeo il suo modello non...

Tragedia Leicester - è battaglia Legale tra i proprietari del club e la famiglia di una vittima : chiesto un risarcimento milionario : La famiglia di Nusara Suknamai ha chiesto un risarcimento milionario ai proprietari del Leicester per la morte della figlia, avvenuto nello schianto dell’elicottero che ha ucciso anche il patron Srivaddhanaprabha E’ scoppiata la battaglia legale tra i proprietari del Leicester e la famiglia di Nusara Suknamai, una delle vittime dello schianto dell’elicottero che, quasi un anno fa, ha ucciso cinque persone tra cui anche il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Matteo Salvini : "Via quella gentaglia". Chi caccia il leader della Lega : operazione - trionfo alle Regionali : "Legittima difesa contro i ladri del voto". Comincia così la battagliera campagne elettorale di Matteo Salvini per vincere le prossime Regionali. Ieri 11 settembre il leader della Lega ha iniziato il suo primo mini tour in Umbria, la prima regione che andrà alle urne nella tornata che parte questo a

Gb - ore decisive per la battaglia Legale per la vita della piccola Tafida : La mamma: "Solo Dio può decidere della vita umana". La famiglia aveva chiesto il trasferimento all'ospedale Gaslini di Genova

Lucio Battisti/ La battaglia Legale tra Mogol e la moglie Grazia Letizia Veronese : Lucio Battisti e la sua musica ancora oggetto di contesa tra la moglie Grazia e Giulio Rapetti Mogol. Sullo sfondo la storia di un antidivo.

Le dimissioni di Davidson e la battaglia Legale di Miller. Due donne guidano la rivolta a BoJo : Ha il volto due donne la resistenza di chi nel Regno Unito si sta opponendo alla spregiudicata mossa con cui Boris Johnson ha deciso di sospendere il Parlamento per sabotare i tentativi di evitare una “no deal Brexit”. Da un lato c’è Ruth Davidson, la leader dei conservatori scozzesi, che oggi ha annunciato le sue dimissioni dal partito menzionando “il conflitto vissuto sulla Brexit”. Dall’altro Gina ...

Corsera : “Battaglia Legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juventus” : La battaglia tra Icardi e l’Inter è appena cominciata. Il centravanti ha comunicato all’Inter di voler rimanere in nerazzurro. Lui dice per il legame affettivo ma l’Inter teme che il motivo sia un altro: vuole ottenere la rescissione del contratto e liberarsi a zero per andare alla Juventus. Così scrive oggi il Corriere della Sera che parla apertamente di battaglia legale. “L’Inter -. scrive il quotidiano – si è ...

Inizia la battaglia delle piazze tra M5s e Lega : Era appena finita la riunione di questo pomeriggio dei senatori e dei ministri leghisti con Matteo Salvini, e l’ accoglienza che hanno trovato all’ingresso di Palazzo Madama per il discorso di Giuseppe Conte non è stato molto amichevole: alcune decine di militanti del M5s nelle vicinanze si sono riu

“È il figlio di Domenico Modugno”. Dopo una lunga battaglia Legale : l’attore Fabio Camilli erede di Mister Volare : Adesso arriva anche il verdetto della giustizia per confermare il tutto: l’attore Fabio Camilli è ufficialmente figlio di Domenico Modugno. Una battaglia legale durata diciotto anni e conclusasi oggi, quando la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione lo ha riconosciuto come quarto discendente, figlio di una relazione tra il cantante e la coreografa Maurizia Calì. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio ...

Facebook le blocca il profilo - la nipote di Mussolini avvia una battaglia Legale col social network : Edda Negri Mussolini si è vista disabilitare l’account dopo gli auguri di compleanno al nonno

Lega e FI : "Il voto su Conte sia domani" |Salvini : "Tagliamo subito i parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

