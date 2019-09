Durante il tragitto per strada | furgone blindato perde un sacco con 100 mila dollari | gli

Fonte : baritalianews

(Di domenica 29 settembre 2019) Questa vicenda è accaduta nell’Ohio dove unstava trasportando soldi i contanti. Ad un certo punto, senza che il guidatore se ne accorgesse, la parte posteriore dels è aperta ed è scivolato peruncon dentro 100.000,00. La località dove è avvenuto questo incidente è Whitehall, che si trova alla periferia di Columbus. Gli automobilisti che seguivano ilhanno subito capito cosa era caduto e si sono precipitati a raccogliere quanto più denaro potevano. Un testimone ha così riferito: “La gente è letteralmente saltata fuori dai veicoli. Come se si fosse gettato cibo a dei piranha digiuni da lungo tempo”. Un altro ha detto: “Si gettavano sui biglietti riempiendosi le tasche più in fretta che potevano”. Molti altri, invece, si sono prodigati a raccogliere il danaro per restituirlo al commissariato di ...

Sofiuuuus : RT @AlicioMemes: Mi hanno licenziata come portapizze perché le mangiavo tutte durante il tragitto - godsavethebling : non voglio che passi il messaggio che una donna debba sopportare tutto ciò, non voglio che una donna debba aver pau… - AlicioMemes : Mi hanno licenziata come portapizze perché le mangiavo tutte durante il tragitto -