Domenica In | Mara Venier paga la rappresaglia Rai contro Mediaset | vietano l' ospitata ad

Alberto Urso : bloccata la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In : Alberto Urso di Amici non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In Nuova doccia gelata per Mara Venier. Secondo quanto scrive Dagospia, la Rai avrebbe bloccato l’ospitata di Alberto Urso a Domenica In. Lo scorso maggio la conduttrice Rai, ospite del talent show di Canale 5, aveva invitato il vincitore nel suo salotto televisivo […] L'articolo Alberto Urso: bloccata la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - ospiti stellari per Mara Venier : non solo Maurizio Costanzo - una puntata da record : La nuova puntata di Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai 1 il 29 settembre 2019, avrà ospiti di primissima categoria. Si tratta di Maurizio Costanzo, Loretta Goggi, Stefano De Martino (molto amico di Mara), Max Giusti, Eva Grimaldi e Peppino di Capri. Il pubblico di Rai 1 potrà contare su un’

Domenica In anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 29 settembre : Mara Venier e Maurizio Costanzo insieme a Domenica In: le anticipazioni Un’altra Domenica è alle porte e Mara Venier si prepara ad entrare nelle case degli italiani con la sua allegria e la carrellata di ospiti, protagonisti delle interviste “fatte col cuore e coi sentimenti quelli veri”. Secondo le anticipazioni di Domenica In del 29 settembre, tra gli ospiti ci sarà anche Maurizio Costanzo. Il noto conduttore coi baffi del ...

Domenica In - Riccardo Cocciante commuovente - Mara Venier : "In tanti anni non era mai successo nel mio studio" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, in onda su Rai1, il grande artista Riccardo Cocciante, che ha commosso il pubblico con una versione piano e voce di una delle sue intramontabili canzoni, Quando finisce un amore. "Tu sei un grande ed io sono onorata ad averti qua", ha dichiarato la Venier. Leggi

Domenica In - Francesca Fialdini parla del fidanzato : cosa le scuce Mara Venier : A Domenica In, Mara Venier chiesto a Francesca Fialdini qualcosa sulla sua vita privata. La conduttrice è sempre molto restia a parlare della sua situazione personale. Ma Mara Venier sa sempre come far parlare i suoi ospiti, che con lei si sentono sempre a loro agio. Dunque la bella Francesca ha amm

“Questo è per Emma”. Mara Venier - commozione in diretta : cosa è successo a Domenica In : Una Domenica di passione, di amore e di commozione. Ecco perché quella di Mara Venier funziona così bene. Zia Mara è voluta partire con un pensiero speciale dedicato a quella che sta conducendo Emma, contro la malattia. La ‘signora della Domenica’ infatti, manda un caldo messaggio alla cantante, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. Accogliendola in studio la Venier le mostra un video canta insieme ad Elisa e ad Emma. ...

Domenica In - tante emozioni per Mara e un messaggio a Emma : Un’altra Domenica di grandi emozioni, tra sorrisi e più di qualche lacrima, per Mara Venier e la sua Domenica In. Una puntata all’insegna dei ricordi e dei momenti di commozione, ma anche di forti battaglie, con un pensiero speciale dedicato quella che sta conducendo Emma contro il male. La ‘signora della Domenica’ infatti, manda un caldo messaggio alla cantante, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. ...

Domenica In - Mara Venier scoppia in lacrime con Gina Lollobrigida : “Non so cosa darei per avere mia madre qui un solo minuto” : Mara Venier non ha trattenuto le lacrime mentre stava parlando con Gina Lollobrigida del rapporto difficile che c’è ormai tra l’attrice ospite di Domenica In e il figlio. Sentendo la tristezza della Lollobrigida nel raccontare i loro problemi, la conduttrice si è rivolta direttamente a Mirko, invitandolo a mettere da parte il rancore e fare un passo verso la mamma, prima che sia troppo tardi. “Potessi farlo io” ha detto ...

Domenica In - il saluto di Mara Venier a Emma Marrone : Anche Mara Venier ha voluto abbracciare metaforicamente Emma Marrone, dopo l'annuncio da parte della cantante salentina di dover momentaneamente abbandonare la musica per dei problemi di salute.Durante l'intervista a Elodie, ospite questo pomeriggio a Domenica In, Mara ha così ricordato che Elodie, nel corso della sua carriera, e in particolar modo della sua partecipazione ad Amici 15, abbia avuto la possibilità di conoscere da vicino diverse ...

Domenica In - Mara Venier svela un retroscena : "Perché non ci sono mai politici ospiti in studio" : Perché a Domenica In non ci sono mai ospiti politici? A svelare l'arcano è la stessa Mara Venier, in un'intervista a Repubblica: "La differenza fra le vecchie Domeniche in e quella di oggi? Il pubblico. Una volta erano tutti lì, facevo otto milioni e anche oltre. Oggi la gente è dispersa tra canali

Domenica In - Mara Venier stende Giulia De Lellis dopo l'intervista : "Ma che razza di persona è?" : Mara Venier è stata intervistata da La Repubblica, nell'edizione in edicola Domenica 21 settembre. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha parlato di una delle sue ultime ospiti a Domenica In, in onda su Rai 1: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora anche scrittrice Giulia De Lellis. L'

Domenica In - Mara Venier sul suo passato svela : “Non è stato facile” : Mara Venier si sfoga prima di Domenica In: “Sono stata messa da parte” Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Domenica In. E saranno tanti gli ospiti intervistati da Mara Venier. Tuttavia oggi ad essere intervistata su Di Più è stata invece quest’ultima, la quale ha parlato del suo difficile passato quando è stata un po’ accantonata dalla Tv. A tal proposito la ‘Zia Mara’ ha confessato di essere stata ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Mi davano per morta - ora comando io". Il ruolo di Maria De Filippi : Mara Venier è tornata alla conduzione della sua Domenica In su Rai 1, nonostante qualche anno fa Viale Mazzini l'aveva esclusa considerandola ormai troppo 'vecchia'. Ma la titanica zia Mara è tornata in auge con la sua trasmissione, che ha già registrato il plauso del pubblico. In una lunga intervis

Mara Venier - non solo Domenica In : la struggente dedica al marito Nicola (e la sua reazione) : Per Mara Venier oggi, giovedì 19 settembre, è un giorno davvero speciale. In questo stesso giorno ma 19 anni fa, zia Mara conosceva suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro, poi sposato nel giugno del 2006. Per l'occasione l'amata conduttrice di Domenica In, in onda su Rai1, ha posta