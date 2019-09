Domenica In | Mara Venier a Costanzo | Sono tutta bagnata

Barbara d’Urso difende Mara Venier a Domenica Live : Domenica Live: Barbara d’Urso difende a spada tratta Mara Venier Barbara d’Urso e Mara Venier continuano a volersi bene. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live la conduttrice Mediaset ha menzionato la collega veneziana durante l’intervista a Javier Rigau, l’ex marito spagnolo di Gina Lollobrigida. Quest’ultima è stata ospite della zia Mara proprio la scorsa […] L'articolo Barbara d’Urso ...

Domenica In - Stefano De Martino “piccante” da Mara Venier : «Ho sempre voglia. Un altro figlio? Ci sto provando» : «Ho sempre voglia. Un altro figlio? Ci sto provando». Stefano De Martino “piccante” a Domenica In ospite di Mara Venier. Il ballerino, marito di Belen Rodriguez, nuovamente nel salotto di Rai 1 dove, per l’ennesima volta, ha ribadito il suo amore per la showgirl argentina. «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato», dice De Martino alla Venier. L’intervista parte dopo una carrellata di immagini ...

Domenica In - Stefano De Martino fa la serenata a Mara Venier - viene giù tutto / Video : Stefano De Martino fa una serenata a Mara Venier a Domenica In. Il ballerino era ospite della mitica Mara e le ha dedicato una canzone. Per De Martino è stata anche l'occasione per un'altra dichiarazione d'amore. "Io vengo a Domenica In per fare le dichiarazioni d'amore a mia moglie. Infatti, quando

Domenica In - Mara Venier si bagna con l'acqua : "Dai - tocca qui". Imbarazzo per Maurizio Costanzo : È successo di tutto, nel corso dell'intervista a Maurizio Costanzo che ha aperto la puntata di Domenica In in onda su Rai 1 oggi, Domenica 29 settembre. Intervista attesissima e che non ha deluso le attese, condotta ovviamente da Mara Venier. Un saluto a Lamberto Sposini, il riferimento alla vicenda

Mara Venier - incidente a Domenica In (FOTO) : “Sono tutta bagnata” : Domenica In: problema per Mara Venier, che si versa un bicchiere d’acqua addosso! Intervista con imprevisto, è il caso di dirlo, quella di Maurizio Costanzo a Domenica In di oggi: la padrona di casa Mara Venier, mentre chiacchierava con lui, aveva infatti in mano un bicchiere d’acqua ma, distraendosi un attimo, se l’è versato per sbaglio addosso, in particolare sulle gambe, bagnandosi tutta inevitabilmente. “E’ ...

Domenica In - impensabile Mara Venier : entra in studio Maurizio Costanzo? Lei si presenta così : pazzesco : Inizio col botto, nella puntata di Domenica In di Domenica 29 settembre in onda su Rai 1. Già, perché la prima intervista è a Maurizio Costanzo, colloquio attesissimo tra due maestri della televisione: lui e Zia Mara, appunto. Appena entrato in studio Costanzo, un lungo applauso e social scatenati.

Alberto Urso : bloccata la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In : Alberto Urso di Amici non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In Nuova doccia gelata per Mara Venier. Secondo quanto scrive Dagospia, la Rai avrebbe bloccato l’ospitata di Alberto Urso a Domenica In. Lo scorso maggio la conduttrice Rai, ospite del talent show di Canale 5, aveva invitato il vincitore nel suo salotto televisivo […] L'articolo Alberto Urso: bloccata la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - ospiti stellari per Mara Venier : non solo Maurizio Costanzo - una puntata da record : La nuova puntata di Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai 1 il 29 settembre 2019, avrà ospiti di primissima categoria. Si tratta di Maurizio Costanzo, Loretta Goggi, Stefano De Martino (molto amico di Mara), Max Giusti, Eva Grimaldi e Peppino di Capri. Il pubblico di Rai 1 potrà contare su un’

Domenica In anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 29 settembre : Mara Venier e Maurizio Costanzo insieme a Domenica In: le anticipazioni Un’altra Domenica è alle porte e Mara Venier si prepara ad entrare nelle case degli italiani con la sua allegria e la carrellata di ospiti, protagonisti delle interviste “fatte col cuore e coi sentimenti quelli veri”. Secondo le anticipazioni di Domenica In del 29 settembre, tra gli ospiti ci sarà anche Maurizio Costanzo. Il noto conduttore coi baffi del ...

Domenica In - Riccardo Cocciante commuovente - Mara Venier : "In tanti anni non era mai successo nel mio studio" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, in onda su Rai1, il grande artista Riccardo Cocciante, che ha commosso il pubblico con una versione piano e voce di una delle sue intramontabili canzoni, Quando finisce un amore. "Tu sei un grande ed io sono onorata ad averti qua", ha dichiarato la Venier. Leggi

Domenica In - Francesca Fialdini parla del fidanzato : cosa le scuce Mara Venier : A Domenica In, Mara Venier chiesto a Francesca Fialdini qualcosa sulla sua vita privata. La conduttrice è sempre molto restia a parlare della sua situazione personale. Ma Mara Venier sa sempre come far parlare i suoi ospiti, che con lei si sentono sempre a loro agio. Dunque la bella Francesca ha amm

“Questo è per Emma”. Mara Venier - commozione in diretta : cosa è successo a Domenica In : Una Domenica di passione, di amore e di commozione. Ecco perché quella di Mara Venier funziona così bene. Zia Mara è voluta partire con un pensiero speciale dedicato a quella che sta conducendo Emma, contro la malattia. La ‘signora della Domenica’ infatti, manda un caldo messaggio alla cantante, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. Accogliendola in studio la Venier le mostra un video canta insieme ad Elisa e ad Emma. ...