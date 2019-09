Domenica Alive | Loredana Lecciso è Pretty Woman video

Domenica Live - anticipazione : Francesca De Andrè e Giorgio di nuovo insieme. Arriva Loredana Lecciso e “ Domenica Alive” : Domenica 22 settembre Barbara D’urso apre le porte di Domenica Live . Nel corso del primo Arriva no in studio Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che sono tornati insieme. Spazio anche a un nuovo torneo “ Domenica A Live ”. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti. Ospiti, esclusive e grandi interviste restano gli elementi chiave di Domenica Live Nel corso del primo appuntamento Barbara ...

Barbara D’Urso lancia Domenica Alive. Partenza slittata al 22 settembre : Barbara D'Urso versione Freddy Mercury Con la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione televisiva. La conduttrice partenopea triplicherà la sua presenza in video già dalle prossime settimane: Domenica 15 settembre è atteso il debutto della seconda annata di Live – Non è la D’Urso, mentre l’esordio di Domenica Live, contrariamente a ...

Barbara d'Urso : "Da DNA ad Alive : ecco le novità di Non è la d'Urso e di Domenica Live" : Barbara d'Urso non si ferma mai. Ieri è tornata in onda con Pomeriggio 5, e intanto prepara le novità di Domenica Live e di Non è la d'Urso. In prime time, dopo il successo ottenuto con la storia di Paola Caruso, arriverà una rubrica dedicata alle persone che cercano i loro genitori biologici. "Visto che abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica, come è successo ...