Disfatta Milan | la Fiorentina passeggia a San Siro | 1-3 Zona retrocessione | Giampaolo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Sarà dura perconservare la panchina. Il suoè stato sconfitto in casa 3-1 dalladi Chiesa e Ribery e anche Castrovilli. L’attenuante dei rossoneri è che è al decimo del secondo tempo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Musacchio. Si era sullo 0-1. Laè andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Pulgar. L’azione è stata caratterizzata da una grande giocata di Ribery. Nella ripresa, dopo l’espulsione, raddoppio di Castrovilli e terzo gol del francese con una giocata che ha strappato applausi a San. La squadra di Montella ha anche trovato il tempo di sbagliare un rigore con Chiesa: è stato bravo Donnarumma a respingere. In curva, già a venti minuti dalla fine i tifosi hanno riposto le bandiere e hanno abbandonato le gradinate stadio. È stato Leao, con una bella azione personale, a siglare il gol ...

