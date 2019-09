Diretta Serie A | Milan - Fiorentina dalle 20 45 le deluse contro

LIVE Sassari-Pesaro 11-9 - Serie A basket in Diretta : equilibrio al PalaSerradimigni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 BARFORD! CHE TRIPLA! Timeout Sassari. 15-11 Evans! Al rimbalzo piazza il +4. 13-11 Scossa di Pierre che ottiene anche un fallo. 11-11 Altro canestro per Lydreka: con pazienza Pesaro ha recuperato. 11-9 Che risposta di Pesaro! Lydreka suona la carica. 11-7 Drell! Ottimo canestro da dentro l’area. 11-5 THOMAS! Tripla anche per Pesaro. 11-2 ALTRA TRIPLA DI SPISSU! Che sintonia dei ...

LIVE Sassari-Pesaro 0-0 - Serie A basket in Diretta : si comincia al PalaSerradimigni! La Dinamo parte favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Suona l’inno in Sardegna! 17.58 Pronta la presentazione delle squadre. 17.56 Le squadre sono in campo: esposta la Supercoppa Italiana per i 5000 tifosi sardi. 17.54 Il posticipo di serata vedrà protagoniste Trieste e Varese in un match potenzialmente decisivo per i posti playoff. 17.52 Stanno giocando l’Armani Olimpia Milano contro la Germani Brescia, sul 31 pari ...

Serie BKT - il Livorno ospita la Salernitana : Diretta su DAZN : La sesta giornata di Serie BKT prosegue in serata con una sfida tra due formazioni che in passato hanno conosciuto anche la Serie A, ma che ormai da tempo non riescono a tornare nel calcio che conta: Livorno e Salernitana. I padroni di casa hanno la possibilità di confermare di essere in un buon momento, […] L'articolo Serie BKT, il Livorno ospita la Salernitana: diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Partite al via - si gioca! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B e CLASSIFICA: Diretta gol live score delle Partite della 6giornata del campionato cadetto in programma oggi, domenica 29 settembre.

Diretta LECCO ALESSANDRIA/ Streaming video tv : Chinellato sfida Eusepi - Serie C - : DIRETTA LECCO ALESSANDRIA Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in Diretta : Balotelli accorcia le distanze ma i partenopei - con sofferenza - vincono! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 A breve, le Pagelle del match! 14.32 Il Napoli, con sofferenza, vince 2-1 contro il Brescia e si porta al quarto posto in solitaria: i gol di Mertens e Manolas risultato decisivi, anche se il centro di Balotelli, il primo con le Rondinelle, il secondo di sempre contro i partenopei, ha fatto tremare i partenopei. Dopo un primo tempo dominato, con il gol annullato giustamente a Manolas dal ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in Diretta : Balotelli accorcia le distanze! Finale infernale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Dominio bresciano in questo Finale. 87′ ZIELINSKI! Joronen tiene la sfera tra le mani dopo la grande giocata di Mertens per il polacco. 85′ Dentro Matri, fuori Donnarumma: ultimo cambio per Corini. 84′ BARAONDA AL SAN PAOLO! Allan lotta ma allarga il gomito a centrocampo: clima infernale al San Paolo. 83′ Continua a spingere il Brescia: confermati i progressi ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in Diretta : SuperMario è tornato! Balotelli accorcia le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Grande stacco di testa del #45 che ruba il tempo a tutti e piazza la zampata giusta! 67′ Balotelli! SuperMario È tornato! 2-1 BRESCIA! 65′ Dentro Luperto, fuori Manolas: è il primo cambio del match. Il greco è stremato. 65′ DI LORENZO! Destro alto a pochi passi dalla prota. 64′ Continua a spingere Di Lorenzo sulla destra: squadre lunghe. 62′ MERTENS!!! ...

LIVE Napoli-Brescia 2-0 - Serie A in Diretta : Tonali accorcia le distanze ma il VAR annulla tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ MERTENS!!! ILLUSIONE DELLA DOPPIETTA! Destro sull’esterno della rete sul primo palo. 60′ ALLAN! TIRO ALTO! Ma Joronen è uscito a vuoto ben due volte sui cross dalle fasce. 59′ ALTRA CHANCE BRESCIA! Sabelli disegna per Donnarumma: stacco di testa che poteva diventare buono per una deviazione. 58′ BISOLI! Grande stacco di testa per la sponda a Balotelli: nessuno ...

LIVE Napoli-Brescia 2-0 - Serie A in Diretta : si riparte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ BALOTELLI! Punizione invitante sul secondo palo: Ospina risponde presente. 47′ Il VAR conferma la valutazione di Manganiello: non è rigore. 46′ SUBITO A TERRA LLORENTE IN AREA! VAR in azione di nuovo! Chancellor ha atterrato lo spagnolo. 46′ Si riparte in Campania! Nessun cambio delle due squadre. INIZIO SECONDO TEMPO 13.24 Il Napoli conclude la prima frazione in ...

Diretta Lazio Genoa/ Streaming video tv : per Andreazzoli è quasi un derby - Serie A - : Diretta Lazio Genoa. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A