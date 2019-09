DIRETTA Fortitudo Bologna Venezia | risultato 0-0 | streaming video tv | palla a due!

DIRETTA/ Pesaro Fortitudo Bologna - risultato 41-40 - streaming e tv : sul filo : Diretta Pesaro Fortitudo Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, 1giornata di Serie A, oggi 24 settembre,.

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 28-36 - prove di fuga per gli ospiti con 7 di Aradori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-36 Gran movimento di Mancinelli! Time out Pesaro con poco più di 5′ al termine del terzo quarto, Fortitudo al massimo vantaggio della partita 28-34 Rimbalzo in attacco e appoggio con la mano sinistra per Cinciarini! Si è acceso davvero il match! 28-32 Gran canestro di Miaschi! Primi due in A per lui, attaccando uno come Stipcevic che non è proprio inesperto 26-32 Aradori si porta a ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 20-23 - grande equilibrio nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 1/2 Zanotti Fallo di Daniel su Zanotti, cui regala due tiri liberi C’è in campo anche Federico Miaschi per Pesaro, anche lui classe 2000, autore l’anno scorso di un ottimo campionato di A2 nel girone Ovest a Trapani 20-25 Gran palla di Cinciarini per Mancinelli Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – PESARO: Thomas 6; F. Bologna: Daniel, Robertson 7 Sbaglia ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 8-11 - gran partenza di Ed Daniel per gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 In gran velocità Barford per Lydeka, -1 Pesaro! 10-13 Molto bella la penetrazione di Henri Drell, classe 2000 che arriva fino al ferro Antimo Martino concede riposo a Daniel, il che significa ritorno in Serie A per Mancinelli 8-13 Bella circolazione bolognese, è Leunen trova due punti abbastanza facili 8-11 Segna l’aggiuntivo Daniel 8-10 E ancora Ed Daniel a dominare per il momento ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : si parte con la storia della pallacanestro italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Giocata solitaria di Mussini che dalla media realizza i primi due personali 3-2 Tripla di Zach Thomas dall’angolo 0-2 Subito i primi due dalla media sono di Aradori Prima palla a due della Serie A 2019-2020 alzata! Possesso Bologna Maglia con tinta prevalente di giallo tendente all’oro per Pesaro, in ossequio allo sponsor Carpegna Prosciutto; blu scuro con riga centrale bianca ...