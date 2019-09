DIRETTA F1 | LIVE GP Russia 2019 | orario gara | tv | streaming | diretta e differita

DIRETTA Ciclismo - LIVE Mondiali 2019 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : E’ finalmente arrivato il momento più atteso di questa manifestazione, la gara dei professionisti ai Mondiali di Ciclismo 2019. Ci attende una corsa spettacolare, che si preannuncia dura e piuttosto combattuta, visto che al via ci saranno tanti atleti in grado di ambire alle medaglie. I grandi interpreti delle corse di un giorno, ma non solo si sfideranno nel finale alla ricerca del titolo di Campione del Mondo. La partenza è fissata molto ...

DIRETTA Napoli-Brescia - LIVE Serie A calcio : orario - tv - streaming e programma : L’obiettivo è quello di difendere il quarto posto e non allontanarsi dalle prime tre della classe: dopo le vittorie di ieri di Inter, Juventus ed Atalanta, oggi tocca al Napoli rispondere nel lunch match odierno della sesta tornata del massimo campionato italiano. Oggi, domenica 29 settembre, infatti, alle ore 12.30, è in programma la sfida tra i partenopei ed il Brescia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi si avvicina al bronzo. Doppietta cinese. Suzuki trionfa nella gara maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.59: Adesso sorride Eleonora Giorgi! Due bandiere per lei per un bronzo soffertissimo 2.57: Giorgi ha ancora problemi di stomaco prima del traguardo. Quanta sofferenza 2.56: Doippietta cinese nella gara femminile: secondo posto per Li Maocuo a 3’14” da Liang 2.55: Sedicesimo posto per l’azzurro Michele Antonelli che ha sofferto tantissimo nel finale 2.54: Giorgi aumenta il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi si avvicina al bronzo. Suzuki trionfa nella gara maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.38: nella gara maschile quinto il cinese Luo, sesto l’irlandese Boyce 2.36: Al km 45 nella gara femminile: prima Liang, seconda Li a 2’28”, terza Girgi a 5’27”, quarta Sobchuk a 8’35”. 3’08” il vantaggio di Giorgi sull’ucraina 2.35: Vieira resiste al ritorno fortissimo di Dunfee e lo batte praticam,ente in volata. Argento ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi sempre più terza dopo la crisi. Nel maschile Suzuki primo in sofferenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.18: Il canadese Dunfee è quarto ed è all’inseguimento di Vieira nella lotta per il bronzo 2.17: Eleonora Giorgi continua a marciare a LIVEllo delle prime: 4’39” dalla testa al km 42 2.16: nel maschile al km 46 Suzuki mantiene nonostante la camminata un vantagtgio di 1’47” su Niu 2.14: Al km 45 Suzuki aveva 2’06” di vantaggio su Niu che ha ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi sempre terza dopo la crisi. Nel maschile Suzuki primo in sofferenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.12: Ritiro per Becchetti 2.07: Al km 40 nella gara femminile Liang prima, Li a 1’39”, Giorgi a 4’33”, viaggia a LIVEllo delle prime, Sobchuk è quarta a 1’39” 2.05: Suzuki in testa al km 43, a 2’19” Niu, a 1’35” Vieira 2.04: Nella gara maschile Antonelli è 14mo ma la top ten è lontana 4′ 2.04: Attenzione!!! Suzuki cammina, beve ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi sempre terza dopo la crisi. Nel maschile domina Suzuki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.50: Haukenes si ferma, così come Villanueva 1.48: Al km 40 Suzuki primo, il cinese Niu a 3’23”, Vieira sale virtualmente sul podio ed è terzo a 4’33”, Luo quarto a 4’44” 1.46: Giorgi è ripartita e ha 26″ di vantaggio su Sobchuk, inversione di tendenza al km 36 1.40: Al km 35 Liang davanti, a 1’10” Li, Giorgi a 3’52”, Sobchuk a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi in crisi : podio a rischio. Nel maschile domina Suzuki - azzurri indietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38: Suzuki in testa al kim 37, a 3’27” Niu, a 29″ Luo, a 28″ Vieira, poi Zakalnystkyy, si ritira Wang 1.37: Sarà un caso? Caporaso si ferma, Colombi e Giorgi in crisi nella gara femminile. Tutto al km 35 1.35: Noooooooooooo!!! Eleonora Gioorgi fermata dai problemi di stomaco. Riparte ma non può essere al meglio 1.33: Caporas fermo a bordo strada. Ritirato 1.30: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi in lotta per il bronzo. Nel maschile domina Suzuki - Caporaso da top ten : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.51: Giorgi e Henriques assieme: è lotta per il bronzo 0.50: Liang ora ha il traino del messicano Nava e potrebbe trarne vantaggio 0.46: In campo femminile Liang in testa, a 14″ Li, Giorgi ha raggiunto e superato Henriques ed è terza con 3″ di vantaggio sulla portoghese ed è a 37″ dalla testa 0.45: Al km 27 Suzuki in testa, 3’32” Villanueva Flores, a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dalle prime. Nel maschile domina Suzuki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.31: Se ne vanno le due cinesi Liang e Li nella gara femminile, in difficoltà Henriques che viene avvicinata da Giorgi 0.29: fermato il britannico King nella gara maschile: squalificato 0.28: Li ha ripreso e staccato le due precedenti battistrada, chje ora non sono più assieme perchè Liang ha un pizzico di vantaggio Henriques. Giorgi a 17″ 0.27: Suzuki continua ad aumentare il suo ritmo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dalle prime. Nel maschile si ritira Diniz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.10: Crollo secco di Eleonora Giorgi che adesso è quarta a 20″ dalla coppia di testa. Deve tenere duro l’azzurra ma i segnali sono molto negativi 0.07: Toth sta crollano nel maschile dove c’è sempre Suzuki davanti, Wang e Haukenes al suo inseguimento 0.06: Colombi sta risalendo la china ed ora è ottava, buona fase per l’azzurra, mentre Giorgi sta perdendo terreno dalle ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi nel gruppetto di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.38: Si ferma Noda 23.36: Nella gara femminile dopo aver tentato l’azione Li sembra in difficoltà 23.34: Suzuki aumenta il ritmo e ha 29″ di vantaggio sul terzetto inseguitore, crollo di Diniz che è 12mo 23.31: Nella gara femminile il terzetto con Giorgi riavvicina Li 23.30: Al km 10 nella gara femminile Colombi è a 1’34” dalla testa, Becchetti a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Eleonora Giorgi : caccia all’oro nella rovente 50 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31: Subito il giapponese Suzuki prova a prendere il largo, si vede Giorgi nelle prime posizioni della gara femminile. Fa caldo, meno di ieri 22.30: Partiti! 22.27: Atleti schierati sulla linea di partenza 22.25: Queste le protagoniste della gara femminile: Nadzeya Darazhuk (Blr), Nastassia Yatsevich (Blr), Elianay Pereira (Bra), Maocuo Li (Chn), Rui Liang (Chn), Faying Ma (Chn), Ivana Renic ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : UN FANTASTICO TORTU E’ SETTIMO NEI 100!!!! Coleman nuovo re della velocità! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25: Ci fermiamo per un’ora, poi si torna a tifare Italia per la doppia 50 km di marcia e in particolare per Eleonora Giorgi che va a caccia della medaglia. A dopo, buona serata 21.24: L’Italia dell’Atletica rialza la testa con un grande TORTU. Questo è un risultato straordinario, unico bianco nella finale dei 100, secondo tra gli Europei 21.23: TORTU ha illuso con una ...