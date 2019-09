Dazi Usa all’Ue | atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus Allarme per il made in

Conte : "Dazi Usa farebbero molto male all'UE" : Giuseppe Conte ha parlato dal villaggio Coldiretti di Bologna e si è detto assai preoccupato per la decisione degli USA di applicare dazi ai prodotti UE. "Aspettiamo - ha dichiarato il presidente del consiglio - , credo si tratti di qualche giorno, risposta dell’arbitrato Wto sulla decisione degli Stati Uniti di applicare dazi ai prodotti Ue. Quella decisione ci farebbe molto male, per cui posso assicurare che ha la massima attenzione del ...

Teresa Bellanova : "Coi Dazi Usa a rischio pecorino - parmigiano - pasta e olio" : Un urgente rafforzamento, da parte del governo italiano, del dialogo con l’amministrazione Usa per scongiurare il rischio dei dazi sull’agroalimentare italiano, che potrebbero mettere “in serio pericolo posti di lavoro, imprese, famiglie di interi territori”. Lo ha chiesto con una lettera inviata al premier Conte e al Ministro degli Esteri Di Maio, il ministro dell’agricoltura, Teresa Bellanova, che parla dei rischi ...

Dazi - Coldiretti : “Il rischio si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Usa” : Il rischio dei Dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Stati Uniti che, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019, sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat presentata al Villaggio contadino di Bologna in occasione della visita del leader della Lega Matteo Salvini. Un ...

Dazi : in arrivo da Usa misure contro Ue fino a 7 miliardi : Washington potrebbe imporre presto tariffe sui prodotti europei per circa 7 miliardi di euro colpendo aerei e parti di aerei prodotte in Europa ma anche altri settori, in primis l'agroalimentare

Dazi Usa - Bertinelli incontra Conte : rischio per parmigiano reggiano : Dazi Usa, rischio per parmigiano reggiano: Conte incontra Bertinelli. Un weekend ricco di incontri istituzionali per il Consorzio parmigiano reggiano

Conte propone un patto green anche agli agricoltori : “Più biologico e rinnovabili. Dazi Usa su prodotti Ue? Ci farebbe molto male” : I Dazi di Trump e gli effetti sull’export italiano, le conseguenze negative del Ceta e del Mercosur, il green new deal e la politica del governo in sostegno dell’agricoltura sostenibile di qualità, con più attenzione a biologico e rinnovabili. Infine la proposta di un patto per affrontare insieme i problemi. Il premier Giuseppe Conte è intervenuto al Villaggio Coldiretti di Bologna e non ha nascosto la preoccupazione sue e ...

Con Dazi Usa -90% export di parmigiano : 11.35 export del parmigiano negli Usa a rischio a causa dei dazi dell'amministrazione Trump,che potrebbero essere autorizzati dal Wto il prossimo 30 settembre. Lo sostiene Coldiretti, secondo cui le misure potrebbero compromettere le esportazioni anche fino al 90%. Il mercato Usa è il secondo per il re del formaggio. Trump minaccia di applicare un dazio pari al valore del prodotto, il che porterebbe la tassa da 2,15 a 15 dollari al kg, facendo ...

Dazi : -90% di export negli Usa - il popolo del parmigiano in piazza : Sono migliaia gli allevatori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori del popolo del parmigiano scesi in piazza con mucche, caldaia e zangole al seguito al Villaggio contadino della Coldiretti nel centro di Bologna per difendere il prodotto italiano più conosciuto nel mondo minacciato dalla guerra dei Dazi con gli Usa, che potrebbero essere autorizzati il prossimo 30 settembre dal Wto ad applicare tariffe per un importo compreso tra 5 e ...

Dazi Usa - allarme Consorzio Parmigiano Reggiano : rischio crollo consumi : Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato a un meeting che si e' tenuto a Washington alla presenza dell'ambasciatore italiano