Dazi | nel mirino vino | pasta | parmigiano Pompeo in Italia | braccio di ferro con l’Ue

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Dazi Usa - Bertinelli incontra Conte : rischio per parmigiano reggiano : Dazi Usa, rischio per parmigiano reggiano: Conte incontra Bertinelli. Un weekend ricco di incontri istituzionali per il Consorzio parmigiano reggiano

Parmigiano - export a rischio con i Dazi Trump nell’anno record : Le associazioni dei produttori mobilitate a difesa di Grana e Parmigiano contro le misure protezionistiche annunciate dall'amministrazione Usa. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione grazie anche a una crescita record del 26% nel primo semestre: oltre 400mila forme, quasi il 5% della produzione annua

Dieci anni del Fatto - gli auguri della FonDazione Montanelli : “Vi inoltriamo questo cartoncino scritto a mano” (e firmato Indro) : La Fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio riceve e vi inoltra volentieri questo cartoncino scritto a mano. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Veloci e piccoli come ...

Spalletti al Milan? Il nome comincia a circolare nelle reDazioni : Il derby perso ma soprattutto non giocato, la fatica di Verona, di Brescia e il ko con l’Udinese alimentano un rumors: Spalletti al Milan. Questa è la voce che inizia a circolare nelle redazioni. L’edizione cartacea di Tuttosport lo riporta apertamente, poi Libero, Calciomercato[.]com e molte altre. Dopo questo filotto di partite negative, poco gioco espresso e la sofferenza per lunghi tratti soprattutto nel derby la panchina di ...

Usa - ecco lo spot per la prima campanella. Il video della fonDazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...

La FonDazione Nicola Del Roscio presenta un nuovo centro per la creatività contemporanea nel cuore della città di Roma : La Fondazione Nicola Del Roscio presenta il progetto culturale non-profit La Fondazione. Un nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere ...

Sila : 5 cercatori di funghi dispersi nel fine settimana - le raccomanDazioni per gli avventurieri della domenica : fine settimana molto intenso per i soccorritori intervenuti nelle ricerche di alcuni dispersi in Sila: numerose le richieste di aiuto pervenute al numero d’emergenza 112. Le attività di ricerca e soccorso da parte dei militari dell’Arma di Cosenza sono proseguite senza sosta nel corso del fine settimana per cui è stato necessario attivare in ben 2 casi su 4 il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse adoperato dalla Prefettura di ...

EsonDazione del Parmigliola : sopralluogo nel cantiere dell’argine crollato : “Un anno fa il primo sopralluogo sull’argine del Parmignola crollato nell’Esondazione di cinque anni fa e oggi il primo controllo al cantiere già operativo che, oltre all’arginatura in sponda destra del torrente, sistemerà anche la viabilità nel tratto immediatamente a monte del viadotto autostradale A12”. Sono queste le parole del sindaco Cristina Ponzanelli che stamani, insieme all’assessore regionale alla ...

Spagna - inonDazioni nel Sud-Est : 5 morti : 7.35 Cinque persone sono morte per le piogge torrenziali e le inondazioni che hanno colpito il sudest della Spagna. Lo rendono noto i servizi d'emergenza spagnoli, citati dai media locali.Le zone più colpite sono le province di Almerìa, Murcia, Alicante e Valencia. A Orihuela per l'esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3.500 persone. Oltre 200 i militari schierati e 100 i veicoli dell'esercito scesi in campo per l'emergenza, ...

Perché nel mezzo della guerra dei Dazi Wall Street è un passo dal record : Ad altre Borse, per rivedere i massimi, manca molto di più: a Piazza Affari (indice Ftse Mib) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%)

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inonDazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...

