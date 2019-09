Dalle torture in Libia alla laurea in Italia Il sogno di Abraham undici anni dopo

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Il 19 settembre di quest’anno,Tesfai lo ricorderà per sempre. È il giorno in cui si èto, il giorno in cui ha coronato unche inseguiva da bambino. Trent’, nato e cresciuto in Eritrea, oggi lavora come operatore in una cooperativa. Attivista impegnato per la tutela dei diritti umani dei suoi connazionali, vive a Bologna. Lì ha realizzato quelper cui è scappato dal suo Paese d’origine e nel 2008 ha raggiunto Lampedusa su un’imbarcazione appena più grande di un canotto, scampandomorte - “eravamo ammassati e il gommone imbarcava acqua”, ricorda - grazie all’intervento di un elicottero e poi di una nave della Marina militarena. In mezzo ci sono il sequestro in Sudan, la fuga e il viaggio di quattordici giorni in mezzo al deserto, l’arrivo e la prigionia in ...

