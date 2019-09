Così i migranti si muovono in Europa senza lasciare alcuna traccia

Accordo migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “Passo storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'Così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - "Proprio per questo motivo sono stato oggetto di bastonate da parte loro. Preciso che, in occasione di un mio rifiuto, un nigeraino, con il calcio della pistola, dopo che mi ha immobilizzato il pollice della mia mano destra su un tavolo, mi ha colpito violentemente al dito, fratturando

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'Così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Egli aveva un aiutante, verosimilmente sudanese, che indossava la casacca dell’Oim e che parlava inglese e arabo - racconta ancora - Tale area era collegata, tramite un portone, a un’altra base militare operativa, in quanto lì vi erano i militari ed anche i carri armati. Tale base era

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'Così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos : Palermo, 16 set. (Adnkronos) - Torture, minacce, violenze di ogni genere. Ecco i racconti delle vittime dei tre aguzzini fermati all'alba di oggi dalla Squadra mobile di Agrigento, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, su disposizione della Dda di Palermo. "Io sono un cittadino del Cam

Migranti - Così un articolo del Sole di due anni fa ha fatto boom fra i sovranisti : Oltre 12mila sbarchi in 48 ore, scrive il Sole 24 Ore in un servizio che spopola online da qualche giorno. Tutto vero? Sì, se non fosse per un particolare:?l’articolo, tornato in auge il 10 settembre 2019, risale al 28 giugno 2017

Migranti - il caso della Ocean Viking agita il Pd : "Così non va bene - è una vergogna" : La nave con 82 Migranti a bordo è ancora in attesa di un porto sicuro. "Esattamente come accadeva con Salvini ministro"...

Migranti - nel 2019 solo 7.467 rifugiati. Mai Così pochi : Tra calo degli sbarchi e decreti sicurezza, crolla il numero dei Migranti con lo status riconosciuto di rifugiato. In picchiata anche le domande, solo 24mila dall’inizio dell’anno. Chiudono così una serie di sezioni giudicanti.

Sbarchi migranti e Ong - Orfini attacca il governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

SCENARIO/ Libia e Turchia - Così i migranti possono far saltare l'Ue : Nel governo M5s-Pd si parla di superamento di Dublino mediante una distribuzione preventiva dei migranti negli altri paesi europei

Governo : don Cosimo Scordato - 'Salvini ha alimentato paura nei confronti dei migranti' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più p

Nel Cpr sputi - sassi e agenti pestati. Così i migranti dettano legge : Giuseppe De Lorenzo Confermati gli arresti per tre stranieri per la rivolta nel Cpr di Torino. Ira della polizia: "Non ci rispettano" Il Cpr di Torino è una brutta gatta da pelare, soprattutto per gli agenti costretti - loro malgrado - a presidiare il centro per il rimpatrio dei migranti. Le rivolte sono "all'ordine del giorno" anche se non tutte balzano agli onori della cronaca. Incendi, violenze, sputi. L'ultimo caso risale alla ...

Così si è arrivati allo sbarco dei migranti della Mare Jonio : Mauro Indelicato La Mare Jonio ancorata a Licata a giugno quando era ancora sotto sequestro Problemi sanitari ma anche peggioramento repentino delle condizioni climatiche: ecco come si è giunti alla fine di cinque giorni contrassegnati dal braccio di ferro tra Ong Mediterranea e governo uscente Inizia tutto circa una settimana fa quando, a largo della Libia, la nave Mare Jonio raccoglie a bordo complessivamente 98 migranti. Da allora ...

Vittorio Feltri sul lavoro e i migranti : "Dai - andiamo avanti Così - facciamoci del male da soli" : Lasciamo agli aruspici che abbondano nei giornali, grandi e piccoli, l' arduo compito di indovinare come si concluderà la crisi di governo in atto. Ci limitiamo ad osservare che il pasticcio era evitabile, sarebbe bastato poco per non cadere nel baratro, nel quale è sempre stato facile precipitare e

Emmanuel Macron - il patto con l'Ue per farci invadere. Così ci mandano altri 300 migranti : Lo scontro sui 147 migranti raccolti dalla nave spagnola della Open Arms vede per ora sconfitto Matteo Salvini la cui linea di difesa ad ogni costo delle frontiere nazionali trova l' opposizione non solo dei giudici ma anche delle altre componenti del governo. E tuttavia a incassare il successo non