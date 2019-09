CorSport | Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra Fuori Insigne

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Bresciaimpiegherà Hirving, per sfruttare lache più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ipotizzato che sia colpa della posizione che occupa in campo nel Napoli. Lui preferisce starsene largo a, proprio dove giocherà oggi. Prenderà il posto di Lorenzo, entrato nelle rotazioni del mister, che quelladi campo la considera sua. Scrive il Corriere: “stiamo entrando in un enorme, fantasioso, derby” L'articolo...

