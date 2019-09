Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Dopo la sconfitta subita dal Brescia al San Paolo, contro il, il tecnico bresciano Eugenioha parlato in conferenza stampa. “Poche volte parlo dopo le partite ma l’ho fatto con i miei ragazzi oggi. Abbiamo giocato bene in queste sei partite. Abbiamo capito che con questo spirito possiamo salvarci. Cone Juve la fortuna non ci ha accompagnati. Autostima alta, ma col Sassuolo diventa importante. Queste partite ci consentono di capire come dobbiamo comportarci”. Su Tonali: “Giocatore completo che abbina le due fasi. Lo vedremo a livello più alto: ha grandissime qualità, sembra un giocatore maturo e ha un futuro importante davanti a sé”. Sul: “Squadra qualitativa. Se accetti la partita passiva non riesci mai a ripartire. Abbiamo trovato le nostre giocate e quando fai correre i tuoi loro spendono. E’ quello che vogliamo ...

oniontornetwork : RT @CalcioPillole: #Brescia, #Corini: “Abbiamo fatto soffrire #Juventus e #Napoli, ma per fare risultato contro queste squadre serve anche… - CalcioPillole : #Brescia, #Corini: “Abbiamo fatto soffrire #Juventus e #Napoli, ma per fare risultato contro queste squadre serve a… - napolista : Corini: “Io allenatore del Napoli? Mai dire mai” Il tecnico del Brescia in conferenza stampa: “Il Napoli ha un alle… -