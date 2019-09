Conte alla Coldiretti | Vi aspetto alleati del governo nel green new deal | Dazi

Dazi - in arrivo dagli Usa misure contro la Ue fino a 7 miliardi. Allarme di Conte : «Ci farebbero molto male» : L'indiscrezione da Bruxelles. Il presidente del Consiglio in mattinata aveva parlato dei negoziati in corso con gli Stati Uniti dal palco del villaggio Coldiretti di Bologna: «Nonostante gli ottimi rapporti con Trump, i Paesi difendono i loro interessi nazionali»

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - Contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Giuseppe Conte frena sul fine vita : "Non esiste un diritto alla morte" : "E' giusto che ci sia un confronto serio in Parlamento sul fine vita. Mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte". Giuseppe Conte interviene "da giurista e da cattolico" sul delicatissimo tema del f

La rassegna stampa di sabato 28 settembre – Giam(Burrasca) - Conte alla rovescia - le mosse della Juve [FOTO] : rassegna stampa – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre, si proiettano al sesto turno di campionato, ma si parla anche di calciomercato. La Gazzetta dello Sport apre con “Giamburrasca”, facendo una crasi tra l’allenatore del Milan Giampaolo e il celebre personaggio interpretato da Rita Pavone. In taglio alto si parla del mercato della Juventus, con Paratici che pensa già al futuro. I bianconeri sono ...

Suicidio assistito - Conte : "Dubito esista un diritto alla morte - serve una legge" : Il presidente del Consiglio frena dopo che la Consulta lo ha definito "lecito" in casi come quello di Dj Fabo

