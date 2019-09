Confcommercio dice no allo scambio più Iva meno cuneo | Non serve | ridurre pressione

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Aumento dell’Iva in cambio di una riduzione delfiscale? No, grazie. È questo, in sostanza, il tono della nota con cuirespinge l’ipotesi di aliquote differenziate o aumenti dell’imposta sul valore aggiunto.“Ci sembra si vada delineando unocompensativo tra più Iva efiscale. Non è quel che occorre: crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta dellafiscale complessiva”. E poi, “A chi gioverebbe visto che, nellotra più imposte indirette eimposte dirette, a pagare di più sarebbero i livelli di reddito più bassi?”, si legge nel documento. Nel merito laprecisa: “Nel ricco cantiere delle anticipazioni e delle ipotesi di interventi in materia Iva, si segnala oggi il tema del ricorso alle ...

