Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza daper comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza,col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione anche dei media nazionali e della politica regionale. “Non volevo rinunciare a fare la mia parte in questa giornata – racconta Potito a ilfattoquotidiano.it – L’idea è maturata da tempo, ho pensato che probabilmente anche a Stornarella valeva la pena scendere in piazza, e così ho fatto”. Sua madre Alessandra lo guarda con profonda ammirazione, ma non nasconde un po’ di preoccupazione per eventuali ...

BrunoMaggi : RT @fattoquotidiano: Clima, l’11enne foggiano che ha manifestato da solo: ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che lasce… - fattoquotidiano : Clima, l’11enne foggiano che ha manifestato da solo: ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che la… -