Clima | il mondo salvato dai bambini

Clima - i giovani chiedono un mondo migliore per il loro futuro ma è quello che sta accadendo grazie alla scienza e al progresso : Ieri è stata la terza giornata dei Fridays for Future, il movimento mondiale ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg che ha portato milioni e milioni di giovani in tutto il mondo (oltre 1 milione solo in Italia) a scioperare contro i cambiamenti Climatici e l’inadeguata, a loro avviso, azione dei governi per contrastarli. Qualche giorno prima, al summit sul Clima dell’ONU, Greta aveva pronunciato un discorso molto forte, parlando di ...

Le manifestazioni per il Clima in tutto il mondo : Oggi è il terzo venerdì di sciopero mondiale, e ci sono iniziative e proteste anche in molte città italiane

Clima - il docufilm ‘Antropocene’ racconta con fascino inquietante il nostro mondo in declino : La cultura popolare, dalle sue espressioni più alte a quelle più alla portata di tutti, pullula di città cadute e civiltà sull’orlo dell’estinzione, quasi tutte accomunate dall’incapacità di aprire gli occhi dinanzi alla propria fine, sordi ai richiami dei propri profeti e ciechi di fronte alle proprie responsabilità nel declino. Accade alla città di Troia con la Cassandra di Omero, Euripide e Shakespeare così come al pianeta Krypton ...

Global Climate strike : il mondo scende in piazza per il futuro delle nuove generazioni : di Francesca Casale Nell’agosto dell’anno scorso la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha iniziato a manifestare con dei sit-in contro le politiche per il clima del governo del suo Paese. Sono nati così i FridaysForFuture, ovvero gli scioperi che tutti i venerdì vedono i giovani riunirsi nelle piazze delle loro città. Questi piccoli gruppi hanno coinvolto sempre più persone andando ad organizzare ben due scioperi Globali, uno in marzo e ...

Cambiamenti Climatici e fatti concreti - il Mondo guarda al modello della Costiera Amalfitana : “Unesco attratta dal modello innovativo sulla sostenibilità ambientale messo in campo dalla Rete per lo Sviluppo Turistico in Costiera Amalfitana che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico con ben 60 imprese. Un progetto messo in campo con l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ed il Parco dei Monti Lattari. Per questo siamo stati invitati ad illustrare il Progetto Sostenibilità della Costiera ...

Clima - Greta Thunberg sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote : Clima, Greta sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote . "In questo momento dovrei tornare a scuola, dall'altra parte dell'oceano"

Sciopero del Clima venerdi' 27 settembre : manifestazioni in Italia e nel mondo : La settimana del clima è già cominciata in tante città del mondo in cui sono in atto manifestazioni a difesa del clima e dell'ambiente, ispirate dalla voglia e dalla tenacia di Greta Thunberg che...

Clima - Greta : il mondo si sta svegliando : 17.46 "L'emergenza Climatica è una gara che stiamo perdendo, dobbiamo cambiare subito il nostro stile di vita". Così il seGretario Onu, Guterres, aprendo il summit sul Clima al Palazzo di Vetro. "68 Paesi si sono impegnati a rivedere verso l'alto i loro piani Climatici entro il 2020", annuncia. "Mi avete rubato sogni e infanzia-ha detto Greta Thunberg tra le lacrime- ma il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando". Videomessaggio ...

Clima - gli scienziati di tutto il mondo si uniscono agli scioperi : “Emissioni di gas serra in aumento” : “Gli scienziati di tutto il mondo si uniscono agli scioperi per il Clima. Da Bangkok a Brisbane, i ricercatori sono tra coloro che protestano in piazza per chiedere azioni urgenti contro il surriscaldamento globale“. A riportarlo, è Nature online, che ha scelto di unirsi a oltre 250 mass media nell’iniziativa Covering Climate Now, una collaborazione tra testate di tutto il mondo, in vista del vertice sul Clima delle Nazioni ...

Sciopero per il Clima - i ragazzi in piazza in 150 Paesi. Greta Thunberg : “Insieme stiamo cambiando il mondo” [GALLERY] : Dall’Australia, l’Africa, l’Asia, l’Europa e l’America i ragazzi del mondo scendono oggi in strada per lo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. A New York, dove il distretto scolastico ha dato il permesso di saltare le lezioni, sono attesi più di un milione di ragazzi in quello che potrebbe essere uno dei maggiori fra i 5mila eventi previsti in circa 150 paesi che hanno risposto all’appello ...

Friday For Future : milioni di giovani in tutto il mondo oggi in sciopero per il Clima. In Italia il flash-mob il 27 settembre : milioni di volti. milioni di colori. Un solo ideale: la salvaguardia del nostro pianeta. oggi, Venerdì 20 settembre i ragazzi di tutto il mondo stanno tornando a protestare nelle città in occasione del Friday For Future. Si tratta della seconda protesta di massa dopo quella avvenuta a Marzo. 1 milione e mezzo circa di giovani in tutto il mondo si ritroveranno oggi dopo essere stati ispirati nella loro protesta dall’attivista ...

Le manifestazioni per il Clima in tutto il mondo : È una giornata di manifestazioni e iniziative che andranno avanti fino allo sciopero mondiale del 27 settembre

Clima - il monito di Guterres : “Il mondo sta perdendo la sfida” : Il mondo “sta perdendo la sfida” per evitare il disastro Climatico. Il monito è del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che tuttavia ha sottolineato come gli obiettivi di riduzione dei gas serra non siano ancora fuori portata. In un’intervista a pochi giorni dal summit sul Clima che si terra’ al Palazzo di Vetro, ha spiegato: “Voglio che la società faccia pressione sui governi affinche’ ...

L’apocalisse Climatica è dietro l’angolo - ma non è la fine del mondo : Jonathan Franzen (foto: David Levenson/Getty Images) Il romanziere e saggista statunitense Jonathan Franzen ha pubblicato sul New Yorker un articolo in cui sostiene che dobbiamo smettere di pensare a cosa possiamo fare per fermare il cambiamento climatico, dato che secondo lo scrittore il problema non solo esiste, ma è già di fatto inarrestabile, e fingere di poterlo risolvere non cambia la situazione. Molto più utile sarebbe, secondo Franzen, ...