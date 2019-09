Ciclismo | Mondiali 2019 | le pagelle Pedersen centra una vittoria incredibile | Trentin

Ciclismo - quanti soldi ha guadagnato Mads Pedersen vincendo i Mondiali? Cifra irrisoria - vale più una tappa al Giro d’Italia : Mads Pedersen ricorderà per tutta la vita questa indimenticabile domenica, il giorno in cui si è laureato Campione del Mondo scrivendo una pagina di storia per la sua Danimarca che in oltre 90 anni di storia non aveva mai vinto il titolo iridato nella prova in linea maschile. L’alfiere della Trek-Segafredo è stato davvero perfetto, nello sprint a tre ha battuto Matteo Trentin e ha così indossato la maglia arcobaleno che vestirà per i ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Il ct Cassani ammette : “erano anni che non piangevo - vi svelo cosa mi ha detto Trentin” : Il commissario tecnico ha avuto solo parole d’elogio per i propri ragazzi, autori di una prestazione davvero impeccabile Si è lasciato sopraffare dalle emozioni il commissario tecnico Davide Cassani dopo il secondo posto di Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo, conclusi oggi con la vittoria di Max Pedersen nella prova in linea élite maschile. Il danese ha beffato in volata il corridore azzurro, lasciandogli solo la medaglia ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Matteo Trentin accetta la sconfitta : “mi roderà per tutto l’anno - ma Pedersen ha meritato” : Il corridore italiano ha parlato dopo il secondo posto ottenuto ad Harrogate, ammettendo la superiorità del proprio avversario Matteo Trentin mastica amaro dopo il Mondiale, sfumato per una manciata di metri a favore del danese Pedersen. L’azzurro chiude al secondo posto con la medaglia d’argento al collo, palesando tutta la propria delusione ai microfoni della Rai nel post gara: “è stata una corsa veramente dura con ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Matteo Trentin : “E’ stata una corsa durissima - onore a Pedersen che ha fatto una grande volata” : Matteo Trentin ha colto un importante argento ai Mondiali di Ciclismo 2019. La sua condotto è stata splendida per tutta la corsa e nella volata finale non ha avuto gambe sufficienti per mettere in piedi lo sprint vincente. Subito dopo aver terminato le sue fatica, ai microfoni della Rai Sport ha descritto così la prova e quella che è il suo stato d’animo in questo momento. “E’ una medaglia sicuramente agrodolce. Sin ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Mads Pedersen : “È incredibile - può succedere di tutto : un sogno vestire la maglia iridata” : Mads Pedersen ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo, il danese ha stupito tutti nello Yorkshire e ha conquistato il primo storico titolo iridato per la sua Nazione. Il corridore della Trek-Segafredo ha stretto i denti in salita e poi nella volata a tre è riuscito a beffare il nostro Matteo Trentin che in quella situazione era il favorito, almeeno sulla carta. Impresa del 23enne che si regala una giornata indimenticabile e ai ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Moscon soddisfatto per il suo 4° posto : “prima o poi l’oro iridato arriverà” : Il corridore italiano ha commentato la sua prestazione e quella dei compagni, con Trentin che è riuscito a conquistare l’argento sfiorando l’oro Ottima prestazione per la Nazionale Italiana ai Mondiali di ciclismo 2019, la squadra azzurra ha centrato l’argento con Matteo Trentin, oltre al quarto posto di Gianni Moscon che ha chiuso a quindici secondi dal bronzo di Kung. Un risultato niente male per la formazione ...

Mondiali di Ciclismo - Pedersen beffa Trentin in volata : l’Italia si deve accontentare dell’argento : Sotto la pioggia, in una gara ad eliminazione per il freddo e la distanza, Matteo Trentin fa tutto alla perfezione fino a 200 metri dal traguardo, quando in volata viene beffato dal danese Mads Pedersen. Ai Mondiali di ciclismo su strada 2019 l’Italia si deve accontentare dell’argento: un secondo posto che alla vigilia pareva quasi impossibile ma che, per come si era messa la corsa lungo le strade inglesi da Leeds a Harrogate, lascia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Diego Ulissi : “Mi si è rotto il cambio ed ho perso un 1'. Rientrare era impossibile” : L’azzurro Diego Ulissi ai Mondiali di Ciclismo 2019 ha sicuramente vinto l’Oscar per la sfortuna. Un problema meccanico, infatti, lo ha estromesso dalla corsa iridata costringendolo al ritiro dopo aver perso le ruote del primo gruppo. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai, una volta abbandonata la bici. “Ho fatto la normale cambiata dalla moltiplica più grande a quella più piccola, ma mi si è rotto ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Due angeli osserveranno dal cielo gli azzurri in gara : lo scatto dell’Italia prima della partenza è commovente [FOTO] : La Nazionale italiana di Ciclismo supportata da due angeli speciali durante la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2019 E’ iniziata questa mattina la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2019. I ciclisti stanno affrontando un percorso tosto e durissimo, sotto la pioggia incessante dello Yorkshire. Occhi puntatissimi sugli azzurri di Cassani, che avranno due angeli speciali a proteggerli ed aiutarli dal ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : il percorso di Martigny. Tante salite - torneranno gli scalatori e Vincenzo Nibali : I Mondiali 2020 di Ciclismo si disputeranno a Martigny, sarà la località svizzera a ospitare la rassegna iridata che come da tradizione andrà in scena a fine settembre (nello specifico dal 20 al 27). Pochi giorni fa è stato ufficialmente presentatto il durissimo tracciato, si tratta di un impegnativo percorso riservato agli scalatori: avremo un Campione del Mondo di primissima fascia, un uomo che riesce a spiccare in salita, un nome di lusso che ...