Ciclismo – Il viaggio di Flavio Mariotto | il vigile del fuoco che fa il giro d’Italia in

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019)delin pensione da pochi giorni, ha deciso di voler percorrere ild’Italia in bicicletta: l’uomo farà visita ad una caserma dei colleghi in ogni tappa del suo percorso I Vigili deldi Reggio Calabria salutano il collega Capo Squadra, in pensione da pochi giorni,che oggi, in occasione del suoha lasciato il distaccamento di Siderno per raggiungere quello di Sellia Marina in provincia di Catanzaro. Il Capo squadra, a partire da 16 agosto, sta compiendo ilin bicicletta concludendo ogni tappa in una sede dei Vigili del. Il capo squadra ha iniziato ilpartendo da Santa Lucia di Piave (TV) e attraverso la Pianura Padana ha raggiunto il Mar Tirreno in Liguria per poi scendere lo stivale passando per le isole. Ora sta risalendo la penisola costeggiando prima il Mar Ionio e ...

offertegiorno : #MINIMOSTORICO AiRunTech Marsupio, Running Uomo Marsupio Sportivo Porta Borraccia Cintura Viaggio Corsa Soldi Cart… -