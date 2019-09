Cei:"Solidarietà a migranti,no empietà"

"Il Signore ci invita a essere solidali,a non assecondare ingiustizie ed. I poveri, ie altri che cercano una vita migliore sono il nostro prossimo nel bisogno". Lo ha detto il cardinal Bassetti, presidente Cei, nella Giornata mondiale del Migrante. "Milioni di uomini,donne,bambini,giovani e anziani ogni anno lasciano la propria terra in cerca di una vita migliore,di aiuto presso Paesi più ricchi", dice Bassetti."Ma il ricco epulone della parabola non vuol condividere con altri le sue ricchezze".(Di domenica 29 settembre 2019)