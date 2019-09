Caserta | testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Marco Della Corte Un'anziana di 70 anni ha deciso di morire presso l'ospedale di Piedimonte Matese, piuttosto che accettare unadi sangue: la famiglia gioisce per la sua scelta Una donna di 70 anni,di, hato unadi sangue che avrebbe potuto salvarle la vita. L'anziana ha preferito morire. L'episodio è avvenuto presso l'ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di. La donna era stata ricoverata con forti dolori addominali. La diagnosi dei medici è stata la seguente: gastrite sanguinante. Per salvarsi avrebbe dovuto necessariamente ricorrere a delle trasfusioni che lei, in nome della sua fede, hato senza battere ciglio. Il professor Giafausto Iarrobino, primario del reparto di Chirurgia generale dove è stata ricoverata la 70enne, ha esternato il suo sfogo su Facebook: "Oggi sono triste e contemporaneamente ...

