Caserta | testimone di Geova rifiuta trasfusione di sangue e muore Il primario | “Sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Morta perché hato ladi, che avrebbe potuto salvarle la vita, per le proprie convinzioni religiose. Succede all’ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di. Protagonista una donna di 70 anni,di. A riportare la notizia il quotidiano “Il Mattino”. “Così ha deciso mia madre”, ha detto il figlio della vittima alGianfausto Iarrobino che ha raccontato quanto successo sui social, dicendosi “incazzato nero” per l’accaduto e risollevando una vecchia questione, quella delle trasfusioni dinei fedeli del movimento religioso. Secondo la dottrina dei testimoni di, infatti, gli adepti non possono “mischiare” ilaltrui a quello proprio. “Oggi sono triste e contemporaneamente incazzato nero. Una paziente è venuta meno nel mio reparto perché hato ...

