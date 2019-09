Caserta | donna testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2019) Unadi 70 anni è morta dopo averto trasfusioni di sangue all'ospedale di Piedimonte Matese () per rispettare il proprio credo didi. La- che si è presentata all'ospedale con una probabile emorragia interna - non ha voluto "mischiare il sangue altrui a quello proprio" - come recita uno dei versetti della Bibbia, interpretati letteralmente dai Testimoni di-, sostenuta nella sua scelta da figli e parenti, ed è morta dissanguata qualche giorno dopo il ricovero. Una scelta criticata dal primario del Reparto di Chirurgia generale dell'Ospedale, Gianfausto Iarrobino, che l’ha paragonata su Facebook ad un suicidio assistito. “Falso, hanno sbagliato a somministrare i farmaci”, la replica dei figli della, che hanno annunciato possibili azioni legali. I funerali sono stati celebrati ieri. Il primario: "Come può una religione ...

