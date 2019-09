Campionati del mondo di ciclismo | vince Pedersen | grande amarezza per Trentin

Sono iniziati i Campionati del Mondo di Doha : Si parte, day one, venerdì 27 settembre è l’inizio ufficiale di questi Campionati del Mondo di Doha. Da Casa Atletica Italiana decido quindi di avventurarmi verso il Khalifa International Stadium, da giorni già terrorizzata dai non indigeni sulle condizioni climatiche proibitive di questa città. Doh

Vela – Campionati del Mondo RS : X - tutti i risultati della seconda giornata di gare a Torbole : Grazie a 3 regate per categoria tutte le flotte hanno concluso le fasi di qualifica e da oggi il migliore 50% di ciascun gruppo regaterà in gold fleet e il restante 50% in silver fleet seconda giornata dei Campionati del Mondo della classe RS:X ancora molto intensa e positiva per le condizioni di vento avute sul Garda Trentino: grazie a 3 regate per categoria tutte le flotte hanno concluso le fasi di qualifica e da oggi il migliore 50% di ...

Smorfie scomposte dai Campionati del mondo di ping pong : Sfogliando la gallery che vedete qui, la prima domanda che potrebbe sorgervi è da quanti muscoli è composto il volto umano. Ve lo diciamo subito: 36, suddivisi tra la regione epicranica, quella orbitaria, la buccale, la nasale e la regione auricolare. Un numero inferiore rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare guardando la varietà di espressioni di cui sono capaci i migliori giocatori al mondo di ping pong, impegnati in questi giorni nel ...

Vela – Campionati Italiani Giovanili in doppio : cala il sipario sull’evento di Bari - tutti i risultati delle gare : Tanti gli equipaggi arrivati a Bari per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile in doppio nelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente Si sono appena conclusi a Bari i Campionati Italiani Giovanili in doppio, organizzati dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Circolo della Vela Bari. Iniziata venerdì scorso, la manifestazione sportiva ...

Vela – Campionati Italiani Giovanili in doppio : cala il sipario sull’evento di Bari - tutti i risultati delle gare : Tanti gli equipaggi arrivati a Bari per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile in doppio nelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente Si sono appena conclusi a Bari i Campionati Italiani Giovanili in doppio, organizzati dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Circolo della Vela Bari. Iniziata venerdì scorso, la manifestazione sportiva ...

Biathlon - Campionati italiani estivi 2019 : Hofer e Vittozzi campioni nazionali della sprint in Val Martello : In Val Martello sono andate in scena oggi, sabato 7 agosto, le prove sprint valide per i campionati italiani estivi di Biathlon 2019 che hanno visto trionfare il brunicense Lukas Hofer e la sappadina Lisa Vittozzi. Gli atleti delle squadre senior e junior di entrambi i sessi sono stati accolti sul tracciato altoatesino da una leggera pioggia al mattino che si è però placata prima dell’inizio delle competizioni, permettendo uno svolgimento ...

Difesa dei Campionati e meno peso alla storia : la proposta delle Leghe per le Coppe : L’European Leagues, l’Associazione delle Leghe europee che rappresenta più di 950 club in 29 paesi in tutta Europa, ha presentato oggi i propri principi per contribuire alla riforma e al miglioramento delle competizioni europee per club a partire dal 2024. Sono stati identificati 3 punti chiave per il futuro delle Coppe europee per club: Proteggere […] L'articolo Difesa dei campionati e meno peso alla storia: la proposta delle Leghe ...

Atletica – Cadute le accuse di doping : Christian Coleman autorizzato a prendere parte ai Campionati del Mondo : Christian Coleman ha ricevuto l’autorizzazione a partecipare ai Campionati del Mondo di Atletica leggera: il velocista statunitense ha rischiato una sospensione per aver saltato 3 test antidoping Christian Coleman parteciperà ai Campionati del Mondo di Atletica leggera. L’agenzia di antidoping degli USA ha lasciato cadere le accuse contro di lui a causa di un tecnicismo. Il velocista statunitense, risultato il più veloce sui ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U18 : l’Italia pronta per la rassegna iridata - la lista delle azzurre convocate : Sono state scelte le dodici azzurre che prenderanno parte ai Mondiali U18 in Egitto, che scatteranno il prossimo 5 settembre Il Commissario Tecnico Marco Mencarelli ha scelto le dodici azzurrine che parteciperanno ai Campionati Mondiali U18, in programma in Egitto dal 5 al 14 settembre. Il gruppo lavorerà a Milano dal 1 al 3 settembre prima di partire alla volta de Il Cairo. Ecco le 12 atlete convocate: Alessia Bolzonetti, Giorgia Frosini, ...

Canottaggio – Campionati del Mondo assoluto : l’Italia impegnata a Linz e Patraso : Da domani l’Italia del Canottaggio in gara a Linz e Patraso Da domani, 25 agosto, a domenica prossima, 1º settembre, inizia per l’Italia del Canottaggio una settimana da far tremare i polsi. Il remo italiano sarà impegnato, infatti, in Austria, a Linz, per il Campionato del Mondo assoluto (Senior, Pesi Leggeri, Pararowing) valido anche per il conseguimento dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di Tokyo, ed in Grecia, a ...

Beach volley - Campionati Italiani giovanili 2019. L’Italia del futuro festeggia a Caorle : ecco tutti i nuovi campioni tricolori : Club Italia ma non solo. Dopo quattro giorni di sfide all’ultimo punto l’Italia ha i suoi nuovi campioni giovanili di Beach volley nelle categorie ormai consuete: Under 16, Under 19 e Under 21 e il primo dato che salta all’occhio è la partecipazione oceanica ai Campionati giovanili che riscuotono sempre più successo tra i giovanissimi che hanno affollato le spiagge nelle dodici tappe che hanno preceduto la finalissima in ...

VIDEO Simone Biles vince i Campionati Nazionali - gli esercizi del sesto triongo : sfiora il muro dei 60 punti - pazzesco corpo libero : Simone Biles ha vinto il concorso generale ai Campionati Statunitensi 2019, la fuoriclasse di Columbus ha conquistato il titolo nazionale per la sesta volta in carriera eguagliando uno storico record che durava da quasi 70 anni. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un complessivo 118.500, la somma dei due giorni di gara: 58.650 nell’all-around di venerdì notte, 59.850 nella prova di ieri. Per quanto riguarda ...

PG Nationals - il racconto delle finali dei Campionati nazionali di LoL e R6 targati PG Esports : L’ultimo weekend di luglio ha visto andare in scena al Teatro Olimpico di Roma le finali della stagione estiva del Rainbow Six Siege PG Nationals e del PG Nationals Vigorsol di League of Legends, i due principali tornei italiani dedicati ai rispettivi titoli organizzati da PG Esports, che han visto emergere vittoriosi i Mkers su Rainbow Six Siege ed i Campus Party Sparks su League of Legends. Per entrambe le giornate di competizione gli ...