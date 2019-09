Fonte : ilmattino

(Di domenica 29 settembre 2019) CASERTA Niente noiose spiegazioni sugli enzimi, trasfusioni e cellule. Perché nella sua vita le era apparso Geova per rivelarle certi misteri. E così, una donna di 70 anni si è...

zazoomnews : Choc in Campania: si oppone alla trasfusione e muore dissanguata - #Campania: #oppone alla #trasfusione - zazoomblog : Choc in Campania: si oppone alla trasfusione e muore dissanguata - #Campania: #oppone alla #trasfusione - Notiziedi_it : Choc in Campania: si oppone alla trasfusione e muore dissanguata -