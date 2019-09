Fonte : corriere

(Di domenica 29 settembre 2019) Oggi in Cassazione il quesito per il referendum. Il senatore leghista: «Se il governo dice no torneranno i forconi»

abiraghi : #Calderoli è un personaggio disgustoso. Un fascista sovversivo. Basta leggere le sue parole, il tono da squadrista.… - Corriere : Calderoli: li freghiamo con il «Popolarellum» e chi vince governerà - Corriere : Calderoli: li freghiamo con il «Popolarellum» e chi vince governerà -