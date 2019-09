Cagliari-Verona | voci dagli spogliatoi | le parole di Maran e Juric

Al Cagliari non basta Castro - il Verona porta via il pari : Si è concluso in parità (1-1) il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona. Padroni di casa avanti al 29' con un cross di Castro

Cagliari-Verona - le pagelle di CalcioWeb : Pisacane goffo e sfortunato [FOTO] : Cagliari-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Uno scontro diretto, a guardare obiettivi ed organici, non però a guardare la classifica. I sardi sono in alto, dopo lo sprint delle ultime gare susseguito ad un inizio negativo. La vittoria di Napoli ha portato molto entusiasmo, ma di fronte c’è la neo promossa Verona di Juric, che contro l’Udinese nell’ultimo match ha dovuto fare i conti con un super Musso. La gara è ...

Il Cagliari chiama - il Verona risponde : un gol per tempo e pari alla Sardegna Arena [FOTO] : Due tra le squadre candidate alla salvezza, ma a guardare classifica e ultime prestazioni, Cagliari e Verona potrebbero recitare un copione ben più importante in questa Serie A. E infatti non prevale nessuno nello scontro di questo pomeriggio alla Sardegna Arena: finisce 1-1, decidono le reti di Joao Pedro e Faraoni, una per tempo. Il match si sblocca a ridosso della mezz’ora dopo un’azione prolungata dei padroni di casa. ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

Probabili formazioni 6^ giornata : Cagliari-Verona - Joao Pedro con Simeone - fuori Nainggolan. Milan-Fiorentina - gioca Leao : Probabili formazioni 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Juventus e SPAL con bianconeri chiamati a confermare l’ottimo inizio di stagione nonostante alcune difficoltà. Ferraresi pronti a giocarsi le loro chance evitando di recitare la parte di vittime sacrificali. Particolare attenzione anche alla sfide tra Sampdoria-Inter […] L'articolo Probabili formazioni 6^ giornata: ...

Calcio : posticipo - Cagliari-Verona 1-1 : 19.51 Primo pareggio per il Cagliari,prezioso punto fuori casa per il Verona. Finisce 1-1 alla Sardegna Arena. Inizio a ritmo blando, poi primo lampo di Joao Pedro (22') a lato di poco. Lo stesso brasiliano la sblocca al 29' di testa su cross di Castro. Verona vicino al pari con Zaccagni e Veloso (45', Pisacane respinge sulla linea). Cagliari vicinissimo al raddoppio a inizio ripresa: Rog coglie il palo a botta sicura. Ad un passo dal chiudere ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Verona : giocano Cigarini e Verre : Formazioni ufficiali Cagliari-Verona – Alla Sardegna Arena va in scena Cagliari-Verona, partita della sesta giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla vittoria a sorpresa sul campo del Napoli, grazie ad una rete di Castro nel finale. Il Verona ha pareggiato contro l’Udinese nell’ultima gara. Davanti, Maran schiera ancora Joao Pedro e Simeone, Juric si affida a Stepinski. Le Formazioni ufficiali. Formazioni ufficiali ...

Cagliari-Verona streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Cagliari-Verona streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Cagliari-Verona, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo - Maran presenta la sfida contro il Verona e parla di Nainggolan : Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo, adesso la sfida in casa contro il Verona, buone indicazioni per Maran che recupera il centrocampista Nainggolan: “non ha ancora il minutaggio completo – ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – ma se e’ convocato significa che puo’ essere utilizzato. contro il Napoli e’ stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un ...

Probabili formazioni Cagliari-Verona : qualche ballottaggio per Maran - Juric si affida a Stepinski : Probabili formazioni Cagliari-Verona – Cagliari-Verona è la partita delle 18 della domenica di Serie A. I sardi arrivano all’appuntamento forti del successo esterno contro il Napoli e vorranno proseguire la loro marcia davanti al pubblico amico. Di fronte il Verona, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese e alla ricerca di continuità. Maran recupera Nainggolan, che dovrebbe però partire dalla panchina. Birsa giocherà ...

Biglietti Cagliari-Verona - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Sardegna Arena : La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta al suo turno numero sei, che tra le tante sfide in programma vedrà anche quella tra Cagliari e Verona, che porrà di fronte due formazioni ben attrezzate e intenzionate a portare a casa i tre punti. La partita si svolgerà dunque questa domenica, il 29 settembre, alle ore 18, presso la Sardegna Arena della città isolana, in quella che è ritenuta come una delle cornici più suggestive dell’intero ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

Cori razzisti - nessuna sanzione a Verona e Cagliari : E’ arrivata la decisione del giudice sportivo, ma è destinata a fare discutere. Non è infatti stata inflitta alcuna sanzione al Cagliari dopo il supplemento d’indagine per i buu a Lukaku nella sfida con l’Inter della seconda giornata. Stessa decisione anche pr quelli a Franck Kessie in Verona-Milan. “Il Giudice Sportivo,vista la propria ordinanza istruttoria […] L'articolo Cori razzisti, nessuna sanzione a Verona e ...