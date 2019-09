Cagliari-Verona | le pagelle di CalcioWeb | Pisacane goffo e sfortunato FOTO

Il Cagliari chiama - il Verona risponde : un gol per tempo e pari alla Sardegna Arena [FOTO] : Due tra le squadre candidate alla salvezza, ma a guardare classifica e ultime prestazioni, Cagliari e Verona potrebbero recitare un copione ben più importante in questa Serie A. E infatti non prevale nessuno nello scontro di questo pomeriggio alla Sardegna Arena: finisce 1-1, decidono le reti di Joao Pedro e Faraoni, una per tempo. Il match si sblocca a ridosso della mezz’ora dopo un’azione prolungata dei padroni di casa. ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

Probabili formazioni 6^ giornata : Cagliari-Verona - Joao Pedro con Simeone - fuori Nainggolan. Milan-Fiorentina - gioca Leao : Probabili formazioni 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Juventus e SPAL con bianconeri chiamati a confermare l’ottimo inizio di stagione nonostante alcune difficoltà. Ferraresi pronti a giocarsi le loro chance evitando di recitare la parte di vittime sacrificali. Particolare attenzione anche alla sfide tra Sampdoria-Inter […] L'articolo Probabili formazioni 6^ giornata: ...

Calcio : posticipo - Cagliari-Verona 1-1 : 19.51 Primo pareggio per il Cagliari,prezioso punto fuori casa per il Verona. Finisce 1-1 alla Sardegna Arena. Inizio a ritmo blando, poi primo lampo di Joao Pedro (22') a lato di poco. Lo stesso brasiliano la sblocca al 29' di testa su cross di Castro. Verona vicino al pari con Zaccagni e Veloso (45', Pisacane respinge sulla linea). Cagliari vicinissimo al raddoppio a inizio ripresa: Rog coglie il palo a botta sicura. Ad un passo dal chiudere ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Verona : giocano Cigarini e Verre : Formazioni ufficiali Cagliari-Verona – Alla Sardegna Arena va in scena Cagliari-Verona, partita della sesta giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla vittoria a sorpresa sul campo del Napoli, grazie ad una rete di Castro nel finale. Il Verona ha pareggiato contro l’Udinese nell’ultima gara. Davanti, Maran schiera ancora Joao Pedro e Simeone, Juric si affida a Stepinski. Le Formazioni ufficiali. Formazioni ufficiali ...

Cagliari-Verona streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Cagliari-Verona streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Cagliari-Verona, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo - Maran presenta la sfida contro il Verona e parla di Nainggolan : Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo, adesso la sfida in casa contro il Verona, buone indicazioni per Maran che recupera il centrocampista Nainggolan: “non ha ancora il minutaggio completo – ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – ma se e’ convocato significa che puo’ essere utilizzato. contro il Napoli e’ stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un ...

Probabili formazioni Cagliari-Verona : qualche ballottaggio per Maran - Juric si affida a Stepinski : Probabili formazioni Cagliari-Verona – Cagliari-Verona è la partita delle 18 della domenica di Serie A. I sardi arrivano all’appuntamento forti del successo esterno contro il Napoli e vorranno proseguire la loro marcia davanti al pubblico amico. Di fronte il Verona, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese e alla ricerca di continuità. Maran recupera Nainggolan, che dovrebbe però partire dalla panchina. Birsa giocherà ...

Biglietti Cagliari-Verona - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Sardegna Arena : La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta al suo turno numero sei, che tra le tante sfide in programma vedrà anche quella tra Cagliari e Verona, che porrà di fronte due formazioni ben attrezzate e intenzionate a portare a casa i tre punti. La partita si svolgerà dunque questa domenica, il 29 settembre, alle ore 18, presso la Sardegna Arena della città isolana, in quella che è ritenuta come una delle cornici più suggestive dell’intero ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

Cori razzisti - nessuna sanzione a Verona e Cagliari : E’ arrivata la decisione del giudice sportivo, ma è destinata a fare discutere. Non è infatti stata inflitta alcuna sanzione al Cagliari dopo il supplemento d’indagine per i buu a Lukaku nella sfida con l’Inter della seconda giornata. Stessa decisione anche pr quelli a Franck Kessie in Verona-Milan. “Il Giudice Sportivo,vista la propria ordinanza istruttoria […] L'articolo Cori razzisti, nessuna sanzione a Verona e ...