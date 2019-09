Brindisi | il pastore schiavizzato nelle campagne di Tuturano | ' Voglio un lavoro'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Si chiama Alì, ha 20 anni ed è originario del Gambia. Fino a qualche settimana fa era impiegato in un'azienda agricola che si trovavadi, piccola frazione alle porte di. Tutto è cambiato però quando i carabinieri della task force anti caporalato hanno fatto irruzione nella masseria San Paolo, questo il nome dell'azienda in cui il migrante era impiegato con la mansione di. Le indagini degli inquirenti hanno fatto emergere una storia a dir poco raccapricciante: l'uomo veniva sfruttato per 1,50 euro all'ora, e lavorava anche 14 ore al giorno, dalla mattina alla sera, senza un giorno di ferie. Allo stesso era stato dato anche un posto dove dormire, sempre all'interno della stessa masseria: si trattava di un tugurio fatiscente, in cui era stata sistemata una branda con un materasso e un piccolo fornello, sul quale l'uomo poteva cuocere i cibi. Per il ...

